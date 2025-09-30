متحدث الوزراء: توجيهات بالحفاظ على التنسيق الحضاري والنظافة في المدن الجديدة

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ اجتماع مجلس الوزراء الأخير يأتي في إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، على متابعة الأوضاع في مختلف أنحاء الجمهورية، وخاصة المدن الجديدة، من خلال الجولات الميدانية التي يجريها بنفسه، مشيرا إلى وجود بعض الملاحظات التي تم رصدها تتعلق بالحفاظ على التنسيق الحضاري ومستوى النظافة في هذه المدن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك توسعات جديدة تتم في عدد من المدن الجديدة، ما يستلزم مضاعفة الجهود للحفاظ على المستوى الحضاري والعمراني الراقي في المناطق التي تم تطويرها بالفعل، دون التأثير عليها سلبًا بفعل الامتدادات العمرانية الجديدة.

وأوضح أنّ رئيس الوزراء شدد على ضرورة الالتزام بمستوى عالٍ من التخطيط العمراني في المناطق الجديدة، مؤكدًا أنّ الاهتمام لا يقتصر فقط على المدن الجديدة بل يشمل المناطق القديمة، مع توجيهات واضحة بشأن الحفاظ عليها وصيانتها بما يليق بتطور الدولة المصرية وسعيها لتحقيق بيئة عمرانية متكاملة.