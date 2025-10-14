أخبار التكنولوجيا ..هواتف جوجل بيكسل تثير الجدل من جديد وبإمكانات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب في 2025

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إحباط المستخدمين .. هواتف جوجل بيكسل تثير الجدل من جديد فما القصة؟

كان من المفتض أن تُقدّم سلسلة هواتف جوجل بيكسل 10 أفضل ما أنتجته جوجل من أجهزة وبرامج حتى الآن، لكن التحديث الأخير حوّل هذا الوعد أدى إلى إحباط لكثير من المستخدمين فقد كان من المفترض أن يقوم بإصلاح مشكلةً مُستمرة في الشاشة ، تسبّب في تعطل التطبيقات على نطاق واسع، مما دفع مُستخدمي بيكسل إلى التعبير عن استيائهم عبر الإنترنت، في حين تلتزم جوجل الصمت

اختراع رهيب وبإمكانيات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب في 2025



إذا كنت تبحث عن كمبيوتر محمول بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في جهاز Predator Triton 14 AI من Acer ، والذي تم عرضه لأول مرة في معرض Computex 2025، متاحًا الآن في ألمانيا وأسواق أوروبية أخرى.

لعشاق التصوير .. إليك أفضل هاتف يمنحك تجربة تصوير احترافية

إذا كنت من محبي التصوير فيمكنك التفكير في شراء هاتف Z80 Ultra وهو واحد من أفضل الهواتف في عالم التصوير بالهواتف الذكية والذي يشهد منافسة متزايدة

ومن جانبها تستعد شركة نوبيا لإطلاق هاتفها الجديد والذي يأتي بالعديد من الترقيات القوية في مكونات الهاتف ولكن هل سيقدم نتائج احترافية حقًا، أم سينتهي به الأمر كتجربة مبهرة أخرى؟

