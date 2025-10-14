قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا بالعقد الثاني من القرن الـ 21
القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
الثقافة تنظم قافلة "مسرح المواجهة والتجوال" إلى رفح دعمًا لأطفال غزة 16 أكتوبر
عودة الأمل في غزة.. إعلان نتائج الثانوية العامة بعد إنهاء الحرب
الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي
محمد صلاح ضمن أفضل 50 لاعبًا عالميًا| تفاصيل
ماذا قال باسم خندقجى الأسير المحرر بعد 21 عاما عقب وصوله لمصر؟
إنفانتينو يظهر في قمة شرم الشيخ للسلام.. حضور يثير الجدل السياسي حول رئيس فيفا
بعد حرب دامت عامين.. اتفاق شرم الشيخ يفتح باب السلام وينهي مأساة غزة| ومحلل: مثلت القمة منعطفا محوريا
ابنها اتفصل بعد معاكسة زميلته.. كواليس القبض على ولية أمر اقتحمت مدرسة بأكتوبر
لبنان يشيد بالدور القيادي للرئيس السيسي في تحقيق الإنجاز التاريخي بوقف الحرب بغزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق التصوير .. إليك أفضل هاتف يمنحك تجربة تصوير احترافية

هاتف نوبيا
هاتف نوبيا
لمياء الياسين

إذا كنت من محبي التصوير فيمكنك التفكير في شراء هاتف Z80 Ultra وهو واحد من أفضل الهواتف في عالم التصوير بالهواتف الذكية والذي يشهد منافسة متزايدة

ومن جانبها تستعد شركة نوبيا لإطلاق هاتفها الجديد والذي يأتي بالعديد من الترقيات القوية في مكونات الهاتف  ولكن هل سيقدم نتائج احترافية حقًا، أم سينتهي به الأمر كتجربة مبهرة أخرى؟

مواصفات هاتف  Z80 Ultra. 

يأتي هاتف Z80 Ultra مزود بكاميرا رئيسية بقطر 35 مم ومستشعر OV990 بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7 بمقاس 1/1.3 بوصة)، وعدسة فائقة الاتساع بقطر 18 مم (مستشعر 1/1.55 ​​بوصة، وفتحة عدسة f/1.8)، وعدسة تليفوتوغرافي بقطر 70 مم (بفتحة عدسة f/2.4.



ميزات هاتف  Z80 Ultra. 

تتمثل القفزة الأكبر في العدسة فائقة الاتساع، التي تحل محل كاميرا Z70S Ultra ذات العدسة الضيقة 13 مم f/2.0. من المتوقع أن يلتقط المستشعر الأكبر مزيدًا من الضوء ويُنتج تشويشًا أقل، لوجود كاميرا تصحيح عدسة مُحسّنة.

على الجانب الاخر وفقا للتسريبات تعطي نوبيا الأولوية للدقة على المعالجة المكثفة وتُظهر الكاميرا الرئيسية مقاس 35 مم ألوانًا أكثر وضوحا وتباينًا طبيعيًا

تُنتج عدسة الهاتف فائقة الاتساع مقاس 18 مم درجات ألوان متوازنة وتوازنًا أبيضًا موثوقًا به في ضوء النهار
من المتوقع أن يأتي  هاتف Nubia Z80 Ultra مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وشاشة OLED كاملة تعمل بدقة 144 هرتز مع وجود كاميرا سيلفي مدمجة تحت الشاشة.

وتشير التسريبات  أيضا إلى أن الهاتف يأتي مزود ببطارية بسعة 7,100 ميلي أمبير وشحن سلكي بقوة 90 واط.

الهواتف الذكية هاتف Z80 Ultra الكاميرا الثلاثية عالم التصوير هاتف Nubia Z80 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

إعادة تدوير

جمع 4000 طن عبوات كرتونية لإعادة تدويرها

وزير العمل

وزير العمل: اتفاق السلام أكد ثقة العالم في جهود الرئيس السيسي ومكانة مصر

ارشيفية

لقاح الإنفلونزا.. تنبيه عاجل من المصل واللقاح بشأن الجرعة للكبار والصغار

بالصور

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

حملة إزالة
حملة إزالة
حملة إزالة

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية
طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد