لعشاق التصوير .. إليك أفضل هاتف يمنحك تجربة تصوير احترافية

إذا كنت من محبي التصوير فيمكنك التفكير في شراء هاتف Z80 Ultra وهو واحد من أفضل الهواتف في عالم التصوير بالهواتف الذكية والذي يشهد منافسة متزايدة

ومن جانبها تستعد شركة نوبيا لإطلاق هاتفها الجديد والذي يأتي بالعديد من الترقيات القوية في مكونات الهاتف ولكن هل سيقدم نتائج احترافية حقًا، أم سينتهي به الأمر كتجربة مبهرة أخرى؟

مواصفات هاتف Z80 Ultra.

يأتي هاتف Z80 Ultra مزود بكاميرا رئيسية بقطر 35 مم ومستشعر OV990 بدقة 50 ميجابكسل، وفتحة عدسة f/1.7 بمقاس 1/1.3 بوصة)، وعدسة فائقة الاتساع بقطر 18 مم (مستشعر 1/1.55 ​​بوصة، وفتحة عدسة f/1.8)، وعدسة تليفوتوغرافي بقطر 70 مم (بفتحة عدسة f/2.4.





ميزات هاتف Z80 Ultra.

تتمثل القفزة الأكبر في العدسة فائقة الاتساع، التي تحل محل كاميرا Z70S Ultra ذات العدسة الضيقة 13 مم f/2.0. من المتوقع أن يلتقط المستشعر الأكبر مزيدًا من الضوء ويُنتج تشويشًا أقل، لوجود كاميرا تصحيح عدسة مُحسّنة.

على الجانب الاخر وفقا للتسريبات تعطي نوبيا الأولوية للدقة على المعالجة المكثفة وتُظهر الكاميرا الرئيسية مقاس 35 مم ألوانًا أكثر وضوحا وتباينًا طبيعيًا

تُنتج عدسة الهاتف فائقة الاتساع مقاس 18 مم درجات ألوان متوازنة وتوازنًا أبيضًا موثوقًا به في ضوء النهار

من المتوقع أن يأتي هاتف Nubia Z80 Ultra مزود بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، وشاشة OLED كاملة تعمل بدقة 144 هرتز مع وجود كاميرا سيلفي مدمجة تحت الشاشة.

وتشير التسريبات أيضا إلى أن الهاتف يأتي مزود ببطارية بسعة 7,100 ميلي أمبير وشحن سلكي بقوة 90 واط.