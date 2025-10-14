قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
تكنولوجيا وسيارات

اختراع رهيب وبإمكانيات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب في 2025

جهاز Predator Triton 14 AI
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن كمبيوتر محمول بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في جهاز Predator Triton 14 AI من Acer ، والذي تم عرضه لأول مرة في معرض Computex 2025، متاحًا الآن في ألمانيا وأسواق أوروبية أخرى.

مواصفات جهاز ايسر  PREDATOR TRITON 14 AI

يعمل جهاز Predator Triton 14 AI بمعالج Intel Core Ultra 9 288V وبطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 5070 لأجهزة الكمبيوتر المحمولة. استخدمت Acer مادة الجرافين للواجهة الحرارية في وحدة المعالجة المركزية، مما يُحسّن تبديد الحرارة بنسبة 14.5% مقارنةً بالشحم الحراري العادي. كما يدعم التبريد مروحتان معدنيتان من الجيل السادس من AeroBlade وحجرة بخار تُساعد على الحفاظ على الأداء أثناء الاستخدام الطويل.

يتميز الكمبيوتر المحمول بشاشة OLED WQXGA+ مقاس 14 بوصة بدقة 2880×1800 بكسل، ودقة ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، ومعدل تحديث 120 هرتز، ووقت استجابة 1 مللي ثانية. وهو معتمد من Calman ويدعم الإدخال باللمس، مما يجعله مناسبًا للاعبين ومنشئي المحتوى. كما يتضمن الجهاز لوحة لمس لمسية من زجاج Gorilla Glass وقلمًا يدعم بروتوكولات قلم متعددة ومستويات ضغط للتحكم الدقيق.

ميزات  جهاز Triton 14 AI

يأتي جهاز Triton 14 AI مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، وذاكرة تخزين SSD من نوع PCIe Gen 4 بسعة 2 تيرابايت. وهو كمبيوتر Copilot+، ما يعني أنه يتضمن ميزات ذكاء اصطناعي مدمجة، مثل ترجمة التعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي، وإنشاء الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي في برنامج Paint، وأدوات أخرى من Windows لزيادة الإنتاجية. 

يزن الكمبيوتر المحمول 1.6 كجم، ويبلغ سمكه 17.31 مم، مما يوفر سهولة الحمل دون استهلاك كبير للطاقة

معرض Computex 2025

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

الأزهر العالمي للفتوى

أبي يطلب مني عدم صلته فهل أطيعه في هذا الأمر وهل علي إثم؟.. الأزهر يوضح

جانب من اللقاء

أمين «البحوث الإسلامية» للوعاظ: الحضور الفاعل في الميدان والتواصل المباشر يعزز الوعي المجتمعي

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحسم الجدل حول الزواج من أم زوجة الأب: جائز شرعًا بشروط

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

قش الأرز
نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

محافظة الشرقية
5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

خطوات تنظيف الأواني المحروقة
حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

