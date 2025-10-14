اختراع رهيب وبإمكانيات غير مسبوقة.. إليك أفضل حاسوب في 2025

إذا كنت تبحث عن كمبيوتر محمول بمواصفات عصرية فيمكنك التفكير في جهاز Predator Triton 14 AI من Acer ، والذي تم عرضه لأول مرة في معرض Computex 2025، متاحًا الآن في ألمانيا وأسواق أوروبية أخرى.

مواصفات جهاز ايسر PREDATOR TRITON 14 AI

يعمل جهاز Predator Triton 14 AI بمعالج Intel Core Ultra 9 288V وبطاقة رسومات NVIDIA GeForce RTX 5070 لأجهزة الكمبيوتر المحمولة. استخدمت Acer مادة الجرافين للواجهة الحرارية في وحدة المعالجة المركزية، مما يُحسّن تبديد الحرارة بنسبة 14.5% مقارنةً بالشحم الحراري العادي. كما يدعم التبريد مروحتان معدنيتان من الجيل السادس من AeroBlade وحجرة بخار تُساعد على الحفاظ على الأداء أثناء الاستخدام الطويل.

يتميز الكمبيوتر المحمول بشاشة OLED WQXGA+ مقاس 14 بوصة بدقة 2880×1800 بكسل، ودقة ألوان DCI-P3 بنسبة 100%، ومعدل تحديث 120 هرتز، ووقت استجابة 1 مللي ثانية. وهو معتمد من Calman ويدعم الإدخال باللمس، مما يجعله مناسبًا للاعبين ومنشئي المحتوى. كما يتضمن الجهاز لوحة لمس لمسية من زجاج Gorilla Glass وقلمًا يدعم بروتوكولات قلم متعددة ومستويات ضغط للتحكم الدقيق.

ميزات جهاز Triton 14 AI

يأتي جهاز Triton 14 AI مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) من نوع LPDDR5X بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، وذاكرة تخزين SSD من نوع PCIe Gen 4 بسعة 2 تيرابايت. وهو كمبيوتر Copilot+، ما يعني أنه يتضمن ميزات ذكاء اصطناعي مدمجة، مثل ترجمة التعليقات التوضيحية في الوقت الفعلي، وإنشاء الصور بتقنية الذكاء الاصطناعي في برنامج Paint، وأدوات أخرى من Windows لزيادة الإنتاجية.

يزن الكمبيوتر المحمول 1.6 كجم، ويبلغ سمكه 17.31 مم، مما يوفر سهولة الحمل دون استهلاك كبير للطاقة