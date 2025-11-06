هل أنت جاهز لتجربة iOS 26.1.. مزايا جديدة ستغير طريقة استخدامك لـ آيفون

أعلنت شركة آبل، رسميا عن بدء طرح تحديث iOS 26.1 الذي يجلب مجموعة من الميزات الجديدة مع تحسينات في واجهة المستخدم والأداء.

يشمل التحديث الجديد متاح الآن للتنزيل تحسينات في شاشة الواجهة الزجاجية Liquid Glass، وإيماءات جديدة في آبل ميوزيك، ودعم موسع للترجمة الحية، والمزيد.

ووفقا لملاحظات الإصدار من آبل، تم تصميم iOS 26.1 لتعزيز التخصيص، والوصول، وذكاء الأجهزة عبر النماذج المدعومة.

أبرز ما جاء في iOS 26.1

إليك أهم الميزات التي يحتوي عليها التحديث:

- تبديل شاشة Liquid Glass: يمكن للمستخدمين الآن اختيار بين مظهر "شفاف" أو "مائل" تحت الإعدادات > العرض والإضاءة، وضع التدرج اللوني يزيد من التعتيم لتحسين قراءة المحتوى على شاشة القفل.

- الترجمة الحية مع AirPods: دعم موسع للغات الصينية، اليابانية، الكورية، والإيطالية.

- إيماءات MiniPlayer في آبل ميوزيك: إمكانية السحب لتخطي المقاطع مباشرة من واجهة MiniPlayer.

- AutoMix عبر AirPlay: تدعم آبل ميوزيك الآن خاصية AutoMix عند البث إلى الأجهزة المتوافقة.

- تحكم في مستوى الكسب للميكروفونات الخارجية عبر USB: يمكن للمستخدمين تعديل مستويات الكسب عند التسجيل باستخدام ميكروفونات USB الخارجية.

- تحسينات في التقاط الملفات محليا: يمكن الآن حفظ التسجيلات في مجلدات محددة لتسهيل الوصول إليها.

- إيقاف سحب الكاميرا من شاشة القفل: خيار جديد يسمح للمستخدمين بإيقاف ميزة السحب للوصول إلى الكاميرا من شاشة القفل.

- إيماءة "Slide to Stop" لإيقاف المنبه: طريقة جديدة لإيقاف المنبه عبر حركة سحب.

كيفية تنزيل iOS 26.1

لتثبيت التحديث:

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهازك.

2. اختر عام > تحديث البرمجيات.

3. إذا كان iOS 26.1 متاحا، انقر على تنزيل وتثبيت.

4. تأكد من أن جهازك متصل بشبكة Wi-Fi ولديه شحن كاف أو موصل بمصدر طاقة.

التحديث متوافق مع iPhone 11 والإصدارات الأحدث، وتوصي آبل بعمل نسخة احتياطية لجهازك قبل التثبيت.

تحسينات إضافية

بالإضافة إلى الميزات الجديدة، يتضمن iOS 26.1 إصلاحات للأخطاء، وتحديثات أمان، وتحسينات في الأداء تهدف إلى تعزيز استقرار النظام بشكل عام، وتواصل آبل تحسين ميزاتها المدفوعة بالذكاء الاصطناعي وضبط إعدادات الخصوصية التي يسيطر عليها المستخدم ضمن مبادرة Apple Intelligence الخاصة بها.