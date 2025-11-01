رقم قياسي فاق التوقعات.. أبل تعلق لأول مرة على مبيعات آيفون 17

حققت سلسلة آيفون 17 رقمًا قياسيًا جديدًا في المبيعات فور طرحها بالأسواق، في ظل رغبة قوية من المستخدمين في الترقية للاستفادة من مزايا التصميم الجديد وتحسينات الذكاء الاصطناعي في النظام، وهو ما دفع الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، للخروج بتعليق رسمي لأول مرة حول أداء السلسلة الجديدة.

أكد كوك خلال المؤتمر الصحفي بعد إعلان نتائج الربع المالي الأخير (المنتهي نهاية سبتمبر 2025) أن الطلب على هواتف iPhone 17 وiPhone 17 Pro "أقوى مما توقعته أبل"، مضيفًا أن حجم الطلب فاق توقعات الشركة وخلق نقصًا في الإمدادات لبعض الطرازات، خاصة في نسخ Pro.​

أرقام المبيعات

أشار كوك أن الشركة لم تُفصِّل أرقام المبيعات حسب كل طراز، لكنه شدد على أن الزخم الهائل أظهر "قوة أبل المستمرة في السوق" وأدى إلى أرباح فصلية تجاوزت 102.47 مليار دولار، بزيادة 8% عن الربع نفسه من العام الماضي رغم أن الفترة لم تشمل إلا بضعة أيام من طرح آيفون 17 بالأسواق.​

أوضحت تقارير Counterpoint Research و9to5Mac أن مبيعات السلسلة تجاوزت أرقام آيفون 16 بنسبة 14% في أول 10 أيام بالصين والولايات المتحدة، مع تفوق iPhone 17 الأساسي بنسبة 31%، ونسختي Pro/Pro Max بنسبة 12% عن سابقاتها.​

تحديات في توفير بعض الطرازات

أقر تيم كوك بأن الشركة واجهت، ولا تزال تواجه، تحديات في توفير بعض الطرازات في المواسم الأولى بسبب قوة الطلب، معتبرًا ذلك "مشكلة جيدة" تؤكد مدى الجاهزية وحجم التوقعات الإيجابية من المستخدمين.​

هذه المعطيات تمثل عودة قوية لأبل وتوسعًا في حصتها، خاصة أن الزخم المرتبط بسلسلة آيفون 17 جاء نتيجة ترقية المستخدمين بعد سنوات التباطؤ ما بعد الجائحة، إذ بدأت شريحة كبيرة ممن اشتروا هواتفهم أثناء جائحة كوفيد-19 بدورة الترقية مجددًا.​

تحقق أبل إنجازًا قياسيًا مع سلسلة iPhone 17 وتؤكد في تعليق رسمي أن الطلب تخطى جميع التوقعات مع نتائج مالية قوية ونقص بالإمدادات لبعض الطرازات نتيجة كثافة الإقبال، في إشارة إلى تفوق جديد في سباق الحصة العالمية ومكانة الشركة بين عمالقة التقنية