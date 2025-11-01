قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمز القوة والعظمة.. رحلة الملك رمسيس الثاني من صخب القاهرة إلى بهو المجد في المتحف المصري الكبير
عادل عوض: المتحف الكبير يبرز دور مصر التاريخي والثقافي والحضاري عالميا
نهال عنبر: افتتاح المتحف الكبير يعكس فخر الشعب المصري بحضارته العريقة
دعاء الفجر للفرج وتيسير الأرزاق.. ردد أفضل كلمات تبدأ بها يومك
تبدأ من 120 ألف ريال.. سعر ومواصفات سانج يونج توريس 2025 في السعودية
بسبب تيك توك.. قضية إسقاط حضانة غريبة داخل محكمة الأسرة
صحيفة أمريكية : فنزويلا طلبت من روسيا وإيران أسلحة متطورة
عميد المنشدين ياسين التهامي يُشعل الليلة الكبيرة لمولد الدسوقي| صور
الخارجية الأمريكية :إدارة ترامب تدعم إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا
زاهي حواس لـ صدى البلد: بكيت عندما رأيت لافتات ضدي بميدان التحرير .. ويكشف أسرارا جديدة حول وفاة توت عنخ آمون
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه السبت 1-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رقم قياسي فاق التوقعات.. أبل تعلق لأول مرة على مبيعات آيفون 17

آيفون 17
آيفون 17
احمد الشريف

حققت سلسلة آيفون 17 رقمًا قياسيًا جديدًا في المبيعات فور طرحها بالأسواق، في ظل رغبة قوية من المستخدمين في الترقية للاستفادة من مزايا التصميم الجديد وتحسينات الذكاء الاصطناعي في النظام، وهو ما دفع الرئيس التنفيذي لأبل، تيم كوك، للخروج بتعليق رسمي لأول مرة حول أداء السلسلة الجديدة.

أكد كوك خلال المؤتمر الصحفي بعد إعلان نتائج الربع المالي الأخير (المنتهي نهاية سبتمبر 2025) أن الطلب على هواتف iPhone 17 وiPhone 17 Pro "أقوى مما توقعته أبل"، مضيفًا أن حجم الطلب فاق توقعات الشركة وخلق نقصًا في الإمدادات لبعض الطرازات، خاصة في نسخ Pro.​

أرقام المبيعات

أشار كوك أن الشركة لم تُفصِّل أرقام المبيعات حسب كل طراز، لكنه شدد على أن الزخم الهائل أظهر "قوة أبل المستمرة في السوق" وأدى إلى أرباح فصلية تجاوزت 102.47 مليار دولار، بزيادة 8% عن الربع نفسه من العام الماضي رغم أن الفترة لم تشمل إلا بضعة أيام من طرح آيفون 17 بالأسواق.​

أوضحت تقارير Counterpoint Research و9to5Mac أن مبيعات السلسلة تجاوزت أرقام آيفون 16 بنسبة 14% في أول 10 أيام بالصين والولايات المتحدة، مع تفوق iPhone 17 الأساسي بنسبة 31%، ونسختي Pro/Pro Max بنسبة 12% عن سابقاتها.​

 تحديات في توفير بعض الطرازات

أقر تيم كوك بأن الشركة واجهت، ولا تزال تواجه، تحديات في توفير بعض الطرازات في المواسم الأولى بسبب قوة الطلب، معتبرًا ذلك "مشكلة جيدة" تؤكد مدى الجاهزية وحجم التوقعات الإيجابية من المستخدمين.​

هذه المعطيات تمثل عودة قوية لأبل وتوسعًا في حصتها، خاصة أن الزخم المرتبط بسلسلة آيفون 17 جاء نتيجة ترقية المستخدمين بعد سنوات التباطؤ ما بعد الجائحة، إذ بدأت شريحة كبيرة ممن اشتروا هواتفهم أثناء جائحة كوفيد-19 بدورة الترقية مجددًا.​

تحقق أبل إنجازًا قياسيًا مع سلسلة iPhone 17 وتؤكد في تعليق رسمي أن الطلب تخطى جميع التوقعات مع نتائج مالية قوية ونقص بالإمدادات لبعض الطرازات نتيجة كثافة الإقبال، في إشارة إلى تفوق جديد في سباق الحصة العالمية ومكانة الشركة بين عمالقة التقنية

سلسلة آيفون 17 آيفون 17 آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة القمص إيليا نعيم

وفاة القمص إيليا نعيم وزوجته في حادث أليم.. وإصابة ابنتيهما في حالة خطرة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

اللحظة المنتظرة.. الرئيس السيسي يفتح أبواب المتحف المصري الكبير للعالم غدا

المتحف المصري الكبير

افتتاح المتحف المصري الكبير.. الداخلية تعلن عن التحويلات المرورية

يانيك فيريرا

الزمالك يستقر على رحيل فيريرا والتفكير في مدرب مصري مؤقت

المتحف المصري الكبير

تحويلات مرورية بعدة محاور استعدادا لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تعرف عليها

تريند صور الفراعنة

سلفي يُحرّم تريند صور الفراعنة.. وعالم أزهري: جائز وفتواه لا أصل لها في الشرع

الرئيس الفنزويلي

بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين

محمد صلاح

محمد صلاح مهدد بالغياب عن معسكر منتخب مصر قبل كأس الأمم الأفريقية

ترشيحاتنا

حريق - ارشيفية

السيطرة على حريق فى ورشة نجارة بـ أسوان

المتهم

غدا.. محاكمة 53 متهما في خلية القطامية

محكمة

محاكمة 53 متهما بخلية القطامية .. غدا

بالصور

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء
طبخ بدون نار.. 5 أكلات باردة تصلح للغداء أو العشاء

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج.. نكهة لا تُقاوم في البيت

أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج
أسرار المطاعم في تحمير الدجاج

إلهام عبد البديع تحتفي بإفتتاح المتحف المصري على طريقتها الخاصة

إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع
إلهام عبد البديع

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية.. من الشرق للغرب

جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية
جرّبي وصفة المكرونة بـ5 طرق غير تقليدية

فيديو

أزمه شيماء سعيد

بيهددني بالفيديوهات زيها.. طليقة إسماعيل الليثي تربط مصيرها بأزمة رحمة محسن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: هنا تتكلم الحضارة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبدالقادر يكتب: المتحف المصري الكبير.. قلب الحضارة النابض

محمد مندور

محمد مندور يكتب: لماذا نحتفي بالمتحف المصري الكبير؟

المزيد