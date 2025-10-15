قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة العالم في اقتصادنا
رئيس الوزراء: جهود مصر مستمرة لإدخال المساعدات لغزة وإعادة إعمار القطاع
رئيس الوزراء: قمة شرم الشيخ للسلام واحدة من أهم المحطات السياسية في تاريخ المنطقة
الجيش الباكستاني يحبط هجومًا مسلحًا استهدف 4 مواقع بإقليم بلوشستان
مدبولى: قمة شرم الشيخ للسلام أحد أهم الأحداث السياسية خلال السنوات الماضية
مشهد استثنائي فوق معابد الفراعنة.. الأقصر تستعد لانطلاق «طيران الباراموتور» بمشاركة 15 دولة
تشكيل منتخب المغرب المتوقع لمواجهة فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للشباب
أجواء خريفية.. «الأرصاد» تكشف خريطة الظواهر الجوية وطقس الأيام الستة المقبلة
طقس خريفي متقلب تصاحبه أمطار ورياح في هذه المناطق
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ50 من "زاد العزة" بأكثر من 400 شاحنة مساعدات إنسانية
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
صندوق النقد والبنك الدوليان يشيدان بدور الرئيس السيسي في قيادة جهود عملية السلام بالشرق الأوسط
تكنولوجيا وسيارات

لمنافسة آيفون 17.. هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 80

لمياء الياسين

كشف تسريب جديد من Digital Chat Station عن تفاصيل أولية لما يبدو أنه هاتف Huawei Mate 80 Pro+ القادم. ورغم أن هواوي لم تؤكد أي شيء رسميًا، إلا أن التسريب يُلمح إلى عدة ترقيات مميزة في الشاشة والأداء والاتصال.

مواصفات هاتف Huawei Mate 80 Pro+

فوفقًا للتسريب، سيحتوي هاتف هواوي ميت 80 برو+ على شاشة OLED مزدوجة الطبقات بدقة 1.5K، بقياس 6.88 بوصة، بتصميم منحني بدقة متناهية ونسبة عرض إلى ارتفاع واسعة. ويُقال إن هيكل OLED ثنائي الطبقات (Tandem) يوفر سطوعًا أعلى وكفاءة أفضل وعمرًا افتراضيًا أطول مقارنةً بشاشات OLED التقليدية.

في الواجهة الأمامية، قد يتضمن الهاتف كاميرا سيلفي واحدة مقترنة بمستشعر ToF ثلاثي الأبعاد، مع تصميم ثلاثي الفتحات.

 أما الكاميرا الخلفية، فتتضمن، وفقًا للتقارير، مستشعر LOFIC بدقة 50 ميجابكسل، بقياس 1/1.28 بوصة، وعدسة رئيسية بفتحة متغيرة، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل تدعم التركيز الداخلي 3P+3P للتصوير بعيد المدى والتصوير الماكرو.

هواوي ميت 80 برو

قد يعمل الجهاز بمعالج هواوي الجديد Kirin 9030 ، والذي يُتوقع أن يُحسّن كفاءة استهلاك الطاقة مقارنةً بمعالج Kirin 9020. ويُشاع أن الهاتف سيحمل بطارية تتجاوز 6000 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقوة 100 واط وشحن لاسلكي بقوة 80 واط. 

من الجدير بالذكر أنه قد يدعم أيضًا شريحة eSIM إلى جانب شريحة nanoSIM، مما يُشير إلى أن سلسلة Mate 80 قد تكون أول هواتف هواوي التي تعتمد هذه الميزة.

تشير التقارير إلى أن سلسلة Mate 80 قد تظهر لأول مرة في نوفمبر ، إلى جانب هاتف Mate X7 القابل للطي الجديد ، وكلاهما يعمل بنظام HarmonyOS 6 مع ميزات معززة بالذكاء الاصطناعي.

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

جانب من الحادث بسوهاج

«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان

جنيهات ذهب

بفارق 1280 جنيهًا .. صعود قوي في أسعار الذهب الآن

دواجن بيضاء

عقب ارتفاعها.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء 15-10-2025

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

دولار امريكي

سعر صرف الدولار الآن في مصر

معبر رفح

عودة السيطرة الفلسطينية على معبر رفح بمشاركة 50 شرطيًا درّبتهم مصر

هالة صدقي

تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بالشيخ زايد

البريد وجامعة طنطا يوقعان بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخل الجامعة

جامعة طنطا توقع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات البريدية والمالية داخلها

مؤسسة زاهي حواس

مؤسسة زاهي حواس تنظم محاضرة بعنوان “توثيق وتسجيل الآثار المصرية” بقصر الأمير طاز

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر يحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار «الصحة النفسية في الكوارث والطوارئ»

لوك جديد.. آيتن عامر تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

كاجوال لافت.. ملك زاهر تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة

شاومي في ورطة بعد وفاة سائق محاصر داخل السيارة.. لم يستطع فتح الأبواب

تموين ههيا يوزع 6.5 طن سكر بكفر راشد والعواسجة بسعر 25 جنيها للكيلو

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

قمة السلام بشرم الشيخ

ترامب غازلها وأردوغان نصحها .. «ميلوني» تثير الجدل بقمة شرم الشيخ للسلام|فيديوجراف

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

