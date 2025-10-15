لمنافسة آيفون 17.. هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 80

كشف تسريب جديد من Digital Chat Station عن تفاصيل أولية لما يبدو أنه هاتف Huawei Mate 80 Pro+ القادم. ورغم أن هواوي لم تؤكد أي شيء رسميًا، إلا أن التسريب يُلمح إلى عدة ترقيات مميزة في الشاشة والأداء والاتصال.

مواصفات هاتف Huawei Mate 80 Pro+

فوفقًا للتسريب، سيحتوي هاتف هواوي ميت 80 برو+ على شاشة OLED مزدوجة الطبقات بدقة 1.5K، بقياس 6.88 بوصة، بتصميم منحني بدقة متناهية ونسبة عرض إلى ارتفاع واسعة. ويُقال إن هيكل OLED ثنائي الطبقات (Tandem) يوفر سطوعًا أعلى وكفاءة أفضل وعمرًا افتراضيًا أطول مقارنةً بشاشات OLED التقليدية.

في الواجهة الأمامية، قد يتضمن الهاتف كاميرا سيلفي واحدة مقترنة بمستشعر ToF ثلاثي الأبعاد، مع تصميم ثلاثي الفتحات.

أما الكاميرا الخلفية، فتتضمن، وفقًا للتقارير، مستشعر LOFIC بدقة 50 ميجابكسل، بقياس 1/1.28 بوصة، وعدسة رئيسية بفتحة متغيرة، بالإضافة إلى كاميرا مقربة بدقة 48 ميجابكسل تدعم التركيز الداخلي 3P+3P للتصوير بعيد المدى والتصوير الماكرو.

هواوي ميت 80 برو

قد يعمل الجهاز بمعالج هواوي الجديد Kirin 9030 ، والذي يُتوقع أن يُحسّن كفاءة استهلاك الطاقة مقارنةً بمعالج Kirin 9020. ويُشاع أن الهاتف سيحمل بطارية تتجاوز 6000 مللي أمبير/ساعة، مع شحن سلكي بقوة 100 واط وشحن لاسلكي بقوة 80 واط.

من الجدير بالذكر أنه قد يدعم أيضًا شريحة eSIM إلى جانب شريحة nanoSIM، مما يُشير إلى أن سلسلة Mate 80 قد تكون أول هواتف هواوي التي تعتمد هذه الميزة.

تشير التقارير إلى أن سلسلة Mate 80 قد تظهر لأول مرة في نوفمبر ، إلى جانب هاتف Mate X7 القابل للطي الجديد ، وكلاهما يعمل بنظام HarmonyOS 6 مع ميزات معززة بالذكاء الاصطناعي.