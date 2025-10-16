منير مكرم يعلق على أزمة إدوارد وعزة سعيد

علق الفنان منير مكرم على الأزمة التي أثارت الجدل بشكل كبير ومنتشرة خلال الفترة الماضية، بين الفنان إدوارد صاحب برنامج القاهرة اليوم، وضيفته الفنانة عزة سعيد بشأن تصريحاتها الأخيرة.

وشارك منير مكرم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" منشور، وكتب: "لقائي مع الفنان إدوارد بسبب إني كنت مريض وكانت حلقة عظيمه، وكانت بمثابه حياة بالنسبه لي معنويًا، وماديًا، أشكره من قلبي".

ظهور مثير لـ عزة سعيد يثير الجدل

وفي سياق متصل، أدلت عزة سعيد من خلال اللقاء التلفزيوني التي أجرته مع الإعلامي إدوارد، خاصة بعدما تحدثت عن اتفاقات لم يكن لها أساس من الصحة مشيرة إلى بطولات قبل ولادتها في الأصل، كما زعمت الفنانة في حديثها اتفاقها على 20 فيلمًا مع المخرج شريف عرفة.

وأشارت عزة سعيد في تصريحاتها المثيرة للجدل، أنها حصلت على لقب ملكة جمال مصر في دبي وملكة جمال لبنان أيضًا، مضيفة على كل ذلك ادعاءات بالمشاركة في 3 أفلام تعرض في الفترة الحالية ضمن 16 فيلمًا سنويًا.





