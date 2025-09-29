خروج منير مكرم من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

أعلن الفنان منير مكرم، عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، عن خروجه من المستشفى.

وقال منير مكرم: الحمد لله

خرجت من المستشفي لتكمله العلاج بالمنزل واشكر كل من تواصل معي بالحضور او تليفونيا او علي السوشيال ميديا.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان منير مكرم الدرامية هو مسلسل "الكوتش"، وهو مسلسل من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.

مسلسل "الكوتش" من بطولة: تامر عبدالمنعم، عنبة، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة، حازم فؤاد، بشوي رضا، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد صالح الكيلاني.