منير مكرم يكشف لصدى البلد تطورات حالته الصحية

تعرّض الفنان منير مكرم لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال مكرم في تصريحات لموقع "صدى البلد": "تعرضت لوعكة صحية بسبب نزلة شعبية حادة، لكنني لم أتعرض لأزمة قلبية، وأنا بخير حاليًا و لكن لسة تعبان و في المستشفي ،

و أضاف منير مكرم: “إن شاء الله خير و بشكر الجمهور و كل الي سأل عليا”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان منير مكرم الدرامية هو مسلسل "الكوتش"، وهو مسلسل من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.

مسلسل "الكوتش" من بطولة: تامر عبدالمنعم، عنبة، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة، حازم فؤاد، بشوي رضا، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد صالح الكيلاني.