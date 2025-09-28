قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طرق استخراج القيد العائلي .. اعرف الخطوات
نجل أحمد السقا يكشف تطورات حالة والده الصحية .. تفاصيل
هل نحن مُؤاخذون على رمي بقايا الطعام في سلة المهملات؟ أمين الفتوى يجيب
حاول تقبيلي .. ماذا قالت زوجة الأب قـ.اتــ.ل أطـ.فـاله الثلاثة بالدقهلية؟ |فيديو
أسامة عرابي يحذّر الأهلي قبل مواجهة الزمالك: خط الدفاع ليس في أفضل حالاته
إبراهيم صلاح: الزمالك يجيد التركيز في المباريات الكبيرة بشكل أفضل
اليوم.. «العربي الناصري» يُحيي الذكرى الـ55 لرحيل عبدالناصر بندوة حول تحديات المرحلة
وزيرة الخارجية البريطانية: المجتمع الدولي يقترب من التوصل إلى اتفاق سلام بشأن غـــزة
وزير الدفاع الباكستاني يدعو لتشكيل حلف عسكري إسلامي على غرار الناتو
السعودية تطالب المجتمع الدولي بـ«حل الدولتين».. وإدانة للاعتداءات على الدوحة
دعاء قبل بداية العمل .. ردّده يوفقك الله وييسر لك أمورك كلها
55 عامًا على رحيل زعيم الأمة| رفع شعار «ما أخذ بالقوة يسترد بالقوة» ونضاله ضد الاحتلال ممتد إلى الآن.. محطات في حياة جمال عبدالناصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

منير مكرم يطمئن جمهوره بعد وعكة صحية مفاجئة |خاص

الفنان منير مكرم
الفنان منير مكرم
أوركيد سامي

تعرّض الفنان منير مكرم لوعكة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال مكرم في تصريحات لموقع "صدى البلد": "تعرضت لوعكة صحية بسبب نزلة شعبية حادة، لكنني لم أتعرض لأزمة قلبية، وأنا بخير حاليًا والحمد لله".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان منير مكرم الدرامية هو مسلسل "الكوتش"، وهو مسلسل من 15 حلقة تدور أحداثه في إطار رياضي كوميدي.

مسلسل "الكوتش" من بطولة: تامر عبدالمنعم، عنبة، سليمان عيد، رانيا التومي، ندى بهجت، محمد الصاوي، رضا إدريس، أشرف طلبة، منير مكرم، طاهر أبو ليلة، حازم فؤاد، بشوي رضا، وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج أحمد صالح الكيلاني.

بالصور

فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

