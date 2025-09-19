أشرف زكي ومنير مكرم في زيارة للفنان عيد أبو الحمد بالمستشفى.. صور

طمأن الفنان عيد أبو الحمد، الجمهور عليه، بعد تعرضه لوعكة صحية، وذلك في أول حديث له بعد تحسن حالته الصحية.

وقال عيد أبو الحمد، في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد” الإخباري: “الحمد لله أنا بخير حاليا، ركبت جهاز في القلب، عملت العملية مساء أمس، واستغرقت 4 ساعات، لأن ضربات قلبي ضعفت، وكنت في مستشفى، بس ما كانش فيه الجهاز دا.. كلمت الدكتور أشرف زكي، والحقيقة استجاب لي سريعا”.

وأضاف عيد أبو الحمد، بشكر الدكتور أشرف زكي، والفنان منير مكرم علي زيارتهم اليوم، وهخرج بُكره من المستشفى بإذن الله، شكرا لكم ولمحبتكم.

وحرص على زيارة الفنان عيد أبو الحمد، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والدكتور منير مكرم.

يذكر أن عيد أبو الحمد تألق في رمضان 2025 في مسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة: محمد هنيدي، صبري فواز، سما إبراهيم، محمود حافظ، نهى عابدين، وليد فواز، وعلاء مرسي، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.