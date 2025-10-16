محمد رجب يعلن انضمامه لدراما رمضان 2026 بهذا المسلسل

كشف الفنان محمد رجب، عن انضمامه لدراما رمضان 2026 من خلال مسلسل بعنوان قطر صغنطوط.

ونشر صور على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أثناء توقيعه للعقد وكتب: "بسم اللّٰه توكلنا على اللّٰه، مسلسل قطر صغنطوط رمضان 2026، إنتاج الاستاذ ممدوح شاهين، تأليف محمد سمير مبروك، إخراج هاني حمدي".

مسلسل الحلانجي

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب، كان مسلسل "الحلانجي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رجب كل من: أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري، ونخبة من النجوم.