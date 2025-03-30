محمد رجب يكشف كواليس «الحلانجي» ويفضل العمل الهادف على المنافسة

تحدَّث الفنان محمد رجب عن تجربته في مسلسل "الحلانجي"، مؤكدًا أن اختياره للعمل جاء بعد تفكير عميق، حيث كان يبحث عن تجربة جديدة لم يقدمها من قبل، مشيدًا بسيناريو المؤلف محمود حمدان، الذي وصفه بأنه "مكتوب بطريقة جيدة للغاية ومليء بالتفاصيل المختلفة".

وأوضح رجب أن سوق الدراما حاليًا يتطلب أعمالًا مميزة، وهو ما وضعه في حيرة بين تقديم شيء مختلف عمّا سبق وضرورة التوافق مع متطلبات السوق، مضيفًا: "كنت أصارع نفسي بين اختيار عمل جديد كليًا وبين تقديم ما يتناسب مع الذوق العام، مما جعل اتخاذ القرار صعبًا".

وعن طبيعة المسلسل، قال: "الحلانجي كان محاولة لتقديم عمل خفيف يرسم الابتسامة على وجوه الجمهور، وفي الوقت نفسه يحمل رسائل إنسانية واجتماعية، حيث يتناول علاقة الابن بوالديه، إلى جانب مشاهد تجمع بين الكوميديا والمشاعر المتنوعة".

أما عن أصعب المشاهد التي واجهها، أشار رجب إلى أنه لا يفكر في صعوبة المشهد أثناء أدائه، بل يركز على تقديمه بأفضل شكل ممكن، موضحًا أن "المنتج ممدوح شاهين كان داعمًا كبيرًا طوال فترة التصوير، ولم يبخل على العمل بأي شيء".

وبشأن المنافسة في موسم رمضان، أكد أنه لا يهتم بها، موضحًا: "المنافسة لا تشغلني على الإطلاق، فأنا أركز على تقديم عمل ناجح وهادف يهم جمهوري، وليس لدي الوقت لمتابعة الآخرين".

واختتم حديثه بالتعبير عن سعادته بردود أفعال الجمهور، مشيرًا إلى أن المسلسل حظي بمشاهدة واسعة وكان مناسبًا لجميع الفئات العمرية، لافتًا إلى أن الأغنية الخاصة بالمسلسل حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة حتى الآن.

يذكر أن مسلسل "الحلانجي" من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد رجب كل من: أيتن عامر، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، طارق صبري، ونخبة من النجوم.