تكنولوجيا وسيارات

أقوى هواتف أندرويد في 2025 تنافس آيفون 17 برو ماكس وجها لوجه

آيفون 17 برو ماكس
آيفون 17 برو ماكس
شيماء عبد المنعم

تشهد هواتف أندرويد في عام 2025 ثورة حقيقية، حيث قدمت الشركات الكبرى أجهزة تفوقت في الأداء والابتكار على آيفون 17 برو ماكس في بعض الجوانب.

تقدم هواتف أندرويد 2025، مزيجا من المواصفات تشمل الشاشات المبهرة والقدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى الكاميرات الاحترافية وعمر البطارية الطويل، تثبت هذه الهواتف الخمسة أن تجربة الأداء الفاخر ليست حصرية داخل نظام آبل المغلق.

أقوى هواتف أندرويد في 2025

1. هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra:

يتصدر Galaxy S25 Ultra قائمة هواتف أندرويد لعام 2025، بشاشة Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.9 بوصة بدقة +QHD ومعدل تحديث 120 هرتز فائق السلاسة.

يعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite الذي يقدم أداء استثنائيا في الألعاب والمهام المتعددة، كما تأتي الكاميرا الخلفية الرباعية بدقة 200 ميجابكسل لتلتقط صورا مذهلة في جميع ظروف الإضاءة.
 

بفضل ميزات Galaxy AI ودعم التحديثات لخمس سنوات وتصميمه المصنوع من التيتانيوم، يعد هذا الهاتف أقرب منافس مباشر لـ آيفون 17 برو ماكس من حيث القوة والفخامة، ويبلغ سعر سامسونج Galaxy S25 Ultra حوالي 1300 دولار.

هاتف سامسونج Galaxy S25 Ultra

2. هاتف جوجل Pixel 10 Pro:

يعتبر خيارا مثاليا لعشاق التصوير والذكاء الاصطناعي، يعتمد Pixel 10 Pro على معالج Google Tensor G5 المطور داخليا، والذي يوفر قدرات مذهلة في تحرير الصور الذكي، ومعالجة الصوت، والترجمة الفورية.

يأتي الهاتف بشاشة OLED بقياس 6.8 بوصة، ونظام كاميرات ثلاثي العدسات، وتجربة أندرويد نقية خالية من الإضافات الثقيلة، كما أنه يحصل على تحديثات للنظام لمدة سبع سنوات، ما يجعله أحد أكثر الهواتف المستقبلية دعما في 2025.

هاتف جوجل Pixel 10 Pro

3. هاتف وان بلس OnePlus 13:

يمثل هاتف OnePlus 13 التوازن المثالي بين القوة والسعر، يأتي بشاشة LTPO 2K بقياس 6.82 بوصة، ومعالج Snapdragon 8 Elite، وبطارية ضخمة بسعة 6000 مللي أمبير تشحن بالكامل في أقل من 25 دقيقة.

يتميز الهاتف بواجهة OxygenOS الشهيرة بسلاستها وسرعتها، ويقدم أداء سريعا وتجربة تصوير متوازنة، لمن يبحث عن أداء بمستوى آيفون 17 برو ماكس دون السعر المرتفع، فهذا الهاتف هو الخيار الأمثل.

هاتف وان بلس OnePlus 13

4. هاتف موتورولا Motorola Razr Ultra (2025):

لمحبي الأناقة والتصميم المختلف، يعيد Razr Ultra من موتورولا مفهوم الهواتف القابلة للطي بلمسة مستقبلية،
الهاتف مزود بشاشة داخلية قابلة للطي بقياس 7 بوصات وشاشة خارجية كبيرة توفر سهولة في الاستخدام اليومي.

بفضل مكوناته الداخلية القوية وتصميم المفصل المتين، يثبت Razr Ultra أن الهاتف الأنيق يمكن أن يكون قويا ومبتكرا في الوقت نفسه.

هاتف موتورولا Motorola Razr Ultra (2025)

5. هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7:

يواصل Galaxy Z Fold 7 من سامسونج ريادته لفئة الهواتف القابلة للطي، حيث يتحول إلى جهاز لوحي بقياس 8 بوصات يتيح للمستخدم إنتاجية وترفيها غير مسبوقين.
 

يدعم الهاتف قلم S-Pen، ويأتي بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل، مما يجعله أقرب إلى محطة عمل محمولة منه إلى مجرد هاتف.

هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7
هواتف أندرويد هواتف 2025 آيفون 17 برو ماكس

