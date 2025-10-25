قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يفتتح عددا من المشروعات بمحافظة السويس غدا
انطلاق محطة كأس رئيس الإمارات للخيول العربية بنادي الجزيرة
بالصور .. واما يتألق بحفل عالمي في القاهرة الجديدة
السفير المصري في تشيلي يطمئن على بعثة الدراجات ويزور ابتسام زايد بعد إصابتها الخطيرة
قبل الافتتاح الرسمي.. سر اختيار تصميم المتحف المصري الكبير بهذا الشكل | تفاصيل
حركة فتح: استشهاد 88 أسيرًا فلسطينيًا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر
مفوضية الأسرى: الاحتلال يحتجز جثامين مئات الشهداء الفلسطينيين
تشكيل مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون بالدوري الإنجليزي
انطلاق اختبارات مسابقة القرآن الكريم "الأزهر - بنك فيصل" لذوي الهمم بـ 5 محافظات
محمد الدماطي: شعارنا "التنمية والاستثمار".. والأهلي يستمد قوته من جمعيته العمومية
القبض على سيدة سرقت حذاء شخص من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقاهرة
شاهد.. إخماد نيران حريق هائل بمطعم شهير بالمحلة دون خسائر بشرية
مقارنة بين آيفون 17 برو ماكس وشاومي Redmi K90 Pro Max.. أيهما يستحق الشراء؟

شيماء عبد المنعم

شهد عام 2025 إطلاق اثنين من أبرز الهواتف الذكية التي تجذب أنظار المستخدمين في مختلف أنحاء العالم، آيفون 17 برو ماكس من أبل و Redmi K90 Pro Max من شاومي، كلا الهاتفين يأتيان مع مجموعة من الميزات المدهشة التي تجعلهما في قمة المنافسة في فئة الهواتف الرائدة. 

في هذا المقال، سوف نقارن بين كلا من آيفون 17 برو ماكس وشاومي Redmi K90 Pro Max، من حيث المواصفات والمزايا والسعر، لنساعدك في اتخاذ القرار الأفضل عند شراء هاتف جديد.

1. التصميم:

يأتي هاتف آيفون 17 برو ماكس بتصميم أنيق ومتين مع إطار من التيتانيوم، مما يمنحه مظهرا راقيا وقوة عالية في التحمل.

يتميز هاتف شاومي Redmi K90 Pro Max بجودة تصنيع راقية وتصميم مألوف يعكس أناقة سلسلة Xiaomi 17 Pro Max، مع ظهر مسطح وإطارات معدنية مستقيمة وجزء كاميرا خلفي كبير مستطيل الشكل.

2. الشاشة:

 يتميز هاتف آيفون 17 برو ماكس، بشاشة LTPO Super Retina XDR OLED بحجم 6.8 بوصة، ودقة 2868 × 1320 بكسل، مما يتيح عرضا مذهلا للألوان ووضوحا استثنائيا، تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز وتقنية ProMotion للحصول على تجربة استخدام سلسة، كما تدعم تقنية HDR10+ و Dolby Vision.

وبالمقارنة، يتميز Redmi K90 Pro Max بشاشة AMOLED بحجم 6.9 بوصة ووبدقة 2K+ تبلغ 3200 × 1440 بكسل، مما يوفر تجربة مشاهدة استثنائية من حيث الألوان والوضوح، تدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10+، مما يجعلها واحدة من أفضل الشاشات في فئتها. 

تقدم الشاشة أيضا سطوعا مرتفعا يصل إلى 3500 شمعة، مما يجعلها رائعة للاستخدام تحت أشعة الشمس المباشرة، كما تحوي تقنيات حماية للعين مثل Qingshan Eye Protection 3.0 التي تقلل إجهاد العين أثناء الاستخدام الطويل.

3. المعالج:

يعتمد آيفون 17 برو ماكس على معالج Apple A19 Pro الذي يأتي مع تحسينات كبيرة في الأداء والكفاءة، هذا المعالج هو الأقوى من أبل حتى الآن، ويقدم أداء مذهلا في الألعاب والمهام الثقيلة مثل تحرير الفيديو والمعالجة المتقدمة للصور، كما يدعم المعالج شبكات الجيل الخامس 5G، مما يتيح سرعات تحميل وتحميل فائقة السرعة.

بينما يستخدم Redmi K90 Pro Max معالج Snapdragon 8 Elite الجيل الخامس، الذي يقدم أداء قويا للغاية، هذا المعالج ينافس معالج A18 Bionic في العديد من المهام مثل الألعاب والذكاء الاصطناعي. 

كما يدعم أيضا شبكات الجيل الخامس 5G، مما يتيح للمستخدمين سرعة تحميل وتحميل عالية. مع 8 نوى من الأداء، يعتبر هذا المعالج من بين الأفضل في فئته.

4. الكاميرا:

يأتي آيفون 17 برو ماكس بنظام كاميرات متطور يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع مستشعر من نوع Quad-Pixel، مما يعزز القدرة على التقاط صور عالية الجودة في جميع الظروف. 

كما يأتي مع كاميرا التليفوتو بدقة 48 ميجابكسل، مع تكبير بصري 4x، بالإضافة إلى كاميرا زاوية عريضة بدقة 48 ميجابكسل، تدعم التصوير بزاوية 120 درجة، يقدم آيفون أيضا تقنية التثبيت البصري و الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور والفيديو.

وبالمقارنة، يحتوي Redmi K90 Pro Max على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، كما يحتوي الهاتف على تليفوتوغرافي بمنظار بيريسكوبي من سامسونج بدقة 50 ميجابكسل مع تكبير بصري 5 مرات، بالإضافة إلى كاميرا واسعة جدا بدقة 50 ميجابكسل، من خلال هذه الكاميرات، يمكن للمستخدمين التقاط صور استثنائية بتفاصيل دقيقة في الإضاءة المنخفضة، مع دعم الذكاء الاصطناعي لتحسين الصورة والفيديو.

5. البطارية والشحن:

يحتوي آيفون 17 برو ماكس على بطارية بسعة 4823 مللي أمبير، مما يوفر عمر بطارية ممتازا طوال اليوم، كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 30 وات، مما يتيح شحن البطارية بنسبة 50% في حوالي 25 دقيقة، يدعم الهاتف أيضا الشحن اللاسلكي بقوة 4.5 واط.

يحتوي Redmi K90 Pro Max على بطارية بسعة 7560 مللي أمبير، مما يتيح عمر بطارية أطول. كما يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 100 وات، مما يسمح بشحن البطارية بالكامل في حوالي 20 دقيقة فقط. يدعم أيضا الشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات.

6. السعر:

يبدأ سعر آيفون 17 برو ماكس من 1200 دولارا أمريكيا للطراز الأساسي (256 جيجابايت) ويصل إلى 2000 دولارا أمريكيا للطراز الأعلى (1 تيرابايت).

يبدأ سعر Redmi K90 Pro Max من 580 دولارا أمريكيا للطراز الأساسي (256 جيجابايت) ويصل إلى 655 دولارا أمريكيا للطراز الأعلى (512 جيجابايت).

