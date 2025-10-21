قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

عروض قوية على أغطية هواتف آيفون 17 وآيفون Air في المملكة المتحدة

آيفون 17
آيفون 17
احمد الشريف

مع تزايد الإقبال على هواتف iPhone 17 الجديدة والنسخة النحيفة iPhone Air، تشهد متاجر المملكة المتحدة موجة من العروض القوية على الأغطية والإكسسوارات الأصلية والمبتكرة.

 ويأتي ذلك استجابة للطلب المرتفع على منتجات الحماية والتزيين، حيث يسعى المستخدمون للحفاظ على هواتفهم الجديدة بمظهر عصري وحماية فائقة.

تنوع التصاميم والخامات لمواكبة التطورات التقنية

تنافست الشركات المصنّعة للأغطية الذكية في تقديم موديلات متنوعة تجمع بين الجلد الطبيعي والبلاستيك المقاوم للصدمات والمطاط المرن. 

وتتوفر التصاميم بظلال لونية عصرية مثل الأزرق والأبيض الفاتح والأسود الكلاسيكي، ما يمنح المستخدم حرية اختيار الأسلوب الشخصي مع ضمان التوافق الكامل مع تقنيات الشحن اللاسلكي وملحقات MagSafe الحديثة من آبل.

ميزات حماية متقدمة: مقاومة للخدوش والسقوط

تؤكد تقارير PhoneArena أن أحدث الأغطية تواكب التحسينات المعمارية لهواتف آيفون 17 وآيفون Air، حيث تتضمن طبقات مضادة للصدمات ودرعاً للكاميرا يحفظ العدسات من الخدوش، مع حواف مرتفعة لامتصاص أثر السقوط. 

كما تتيح بعض الشركات أغطية شفافة تبرز تصميم الهاتف دون إخفاء لونه الأصلي، مع ضمانات موسعة ضد العيوب التصنيعية.

السياسة التسعيرية والعروض الحصرية في المتاجر

أبرزت المراجعات تنافساً في الأسعار بين متاجر المملكة المتحدة، إذ تقدم بعضها خصومات تصل إلى 30% عند شراء أكثر من غطاء، أو عروضاً مجمعة مع واقي شاشة مضاد للكسر وسماعات لاسلكية مرافقة. 

وتتوفر خيارات الدفع بالتقسيط والعروض الموسمية التي تواكب فترة عُطلات نهاية العام، ما يجعل توقيت الشراء عاملاً مهماً للاستفادة القصوى من هذه التخفيضات.

تأثير التصميمات الجديدة على تجربة المستخدم

تشير استطلاعات السوق إلى أن المستخدمين يفضّلون أغطية توفر سهولة في الإمساك بالهاتف دون زيادة كبيرة في السمك، مع فتحات دقيقة لأزرار التحكم ومنفذ الشحن. 

تأخذ التصميمات الجديدة بعين الاعتبار مظهر الهاتف وتجربة الاستخدام اليومية، لتكمل شكل الجهاز وتزيد من تميّزه في مناسبات العمل والحياة الشخصية.

آيفون 17 آيفون Air iPhone Air

