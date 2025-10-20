مشاكل تغير لون تظهر مبكرًا في هواتف iPhone 17 Pro

واجهت هواتف iPhone 17 Pro مشاكل مبكرة تتعلق بتغير لون الجهاز، خاصة في طرازي Cosmic Orange وDeep Blue، حيث أفاد العديد من المستخدمين بأن الإطار المعدني المصنوع من الألمنيوم بدأ يتحول تدريجيًا من لونه الأصلي البرتقالي أو الأزرق إلى درجات وردية أو ذهبية باهتة، مع بقاء اللوحة الخلفية الزجاجية محافظة على لونها الأساسي.​

تفاصيل المشكلة ونطاق انتشارها

تركزت حالات تغير اللون حول إطار الهاتف ومنطقة الكاميرا، غالبًا بعد فترة قصيرة من الاستخدام أو عند التعرض المطول لأشعة الشمس أو الاحتكاك المستمر.

ورغم أن بداية ظهور المشكلة كانت فردية، فقد وثّقت المنتديات التقنية ومنصات التواصل أكثر من 10 حالات على الأقل مع اختلاف واضح في سرعة ووضوح تغير اللون من جهاز لآخر.​

الأسباب المحتملة

تتجه أغلب التفسيرات إلى وجود مشكلة في عملية الأنودة (anodization) وهي معالجة الطلاء المعدني التي تحمي الألمنيوم من الأكسدة، حيث يتسبب أي خلل في الطبقة الواقية بتعرض الإطار لعوامل البيئة الخارجية، ما يؤدي لتغير اللون مع الوقت.

ويتسارع الأمر بوجود عوامل مثل الأشعة فوق البنفسجية أو استخدام مواد كيميائية خارجية مثل الكريمات أو العرق، ما يجعل التغير أكثر وضوحاً في المناطق كثيرة الاحتكاك مثل منطقة الكاميرا ومحيط الإطار.​

موقف آبل حتى الآن

لم تصدر شركة آبل بيانًا رسميًا حول المشكلة حتى اللحظة، لكن أفادت تقارير تقنية بأن الشركة بدأت مراجعة تقارير المستخدمين داخلياً، ونصحت المتضررين بتوثيق الحالة بالصور والتوجه لخدمة العملاء أو متاجر آبل للفحص الفني وربما الاستبدال ضمن فترة الضمان إذا ثبت وجود عيب مصنعي مكرر.​

ملخص

مشكلة تغير لون الإطار في iPhone 17 Pro أثارت قلق المستخدمين وقد تصبح محور مراجعة جودة في عمليات التصنيع، خاصة أن تكرار الشكاوى قد يدفع الشركة لتقديم حلول أوسع إذا ثبت انتشار الظاهرة بشكل أوسع في الأشهر القادمة.