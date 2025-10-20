قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0
أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء
انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة
رسميا .. تطبيق التوقيت الشتوي 2025 خلال أيام
رئيس اتحاد تنس الطاولة: سيتم تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق
غزة| بن سلمان وماكرون: يجب بدء خطوات تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين
الرئيس الفرنسي: سرقة اللوفر اعتداء على تراث نعتز به
هشام جمال: لغيت خطوبتى على ليلى أحمد زاهر بسبب حادثة وفاة المنتجين الفنيين
خالد الغندور يكشف كواليس استقالة حازم إمام من الزمالك
خالد الغندور: توروب يتمسك بجهازه.. والأهلي يحسم موقف أمير عبد الحميد غدا
باولو: لاعبو الزمالك كانوا على قلب رجل واحد أمام ديكيداها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مشاكل تغير لون تظهر مبكرًا في هواتف iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro
iPhone 17 Pro
احمد الشريف

واجهت هواتف iPhone 17 Pro مشاكل مبكرة تتعلق بتغير لون الجهاز، خاصة في طرازي Cosmic Orange وDeep Blue، حيث أفاد العديد من المستخدمين بأن الإطار المعدني المصنوع من الألمنيوم بدأ يتحول تدريجيًا من لونه الأصلي البرتقالي أو الأزرق إلى درجات وردية أو ذهبية باهتة، مع بقاء اللوحة الخلفية الزجاجية محافظة على لونها الأساسي.​

تفاصيل المشكلة ونطاق انتشارها

تركزت حالات تغير اللون حول إطار الهاتف ومنطقة الكاميرا، غالبًا بعد فترة قصيرة من الاستخدام أو عند التعرض المطول لأشعة الشمس أو الاحتكاك المستمر.

 ورغم أن بداية ظهور المشكلة كانت فردية، فقد وثّقت المنتديات التقنية ومنصات التواصل أكثر من 10 حالات على الأقل مع اختلاف واضح في سرعة ووضوح تغير اللون من جهاز لآخر.​

الأسباب المحتملة

تتجه أغلب التفسيرات إلى وجود مشكلة في عملية الأنودة (anodization) وهي معالجة الطلاء المعدني التي تحمي الألمنيوم من الأكسدة، حيث يتسبب أي خلل في الطبقة الواقية بتعرض الإطار لعوامل البيئة الخارجية، ما يؤدي لتغير اللون مع الوقت.

ويتسارع الأمر بوجود عوامل مثل الأشعة فوق البنفسجية أو استخدام مواد كيميائية خارجية مثل الكريمات أو العرق، ما يجعل التغير أكثر وضوحاً في المناطق كثيرة الاحتكاك مثل منطقة الكاميرا ومحيط الإطار.​

موقف آبل حتى الآن

لم تصدر شركة آبل بيانًا رسميًا حول المشكلة حتى اللحظة، لكن أفادت تقارير تقنية بأن الشركة بدأت مراجعة تقارير المستخدمين داخلياً، ونصحت المتضررين بتوثيق الحالة بالصور والتوجه لخدمة العملاء أو متاجر آبل للفحص الفني وربما الاستبدال ضمن فترة الضمان إذا ثبت وجود عيب مصنعي مكرر.​

ملخص

مشكلة تغير لون الإطار في iPhone 17 Pro أثارت قلق المستخدمين وقد تصبح محور مراجعة جودة في عمليات التصنيع، خاصة أن تكرار الشكاوى قد يدفع الشركة لتقديم حلول أوسع إذا ثبت انتشار الظاهرة بشكل أوسع في الأشهر القادمة.

iPhone 17 Pro iPhone 17 هواتف iPhone 17 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

ترشيحاتنا

عمرو الليثي

اللواء رأفت الشرقاوي يكشف تفاصيل صادمة عن جريمة فتاة أوسيم

متحف اللوفر

كاتب سياسي: وزيرة الثقافة الفرنسية وصفت سرقة متحف اللوفر بأنه استيلاء على التاريخ

ترامب

السفير نبيل فهمي: ترامب استحدث نوعا جديدا من الدبلوماسية على مدار عامين

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد