تدشين أواني خدمة ورسامة شمامسة بقرية النجارين على يد الأنبا بقطر

صلى نيافة الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا، القداس الإلهي بكنيسة مارجرجس بقرية النجارين، وخلال صلوات القداس دشن نيافته مجموعة من أواني الخدمة.

رسامة كهنة وشمامسة

وعقب صلاة الصلح، رسم نيافته ٤٢ شماسًا برتبة إبصالتس (مرتل) و٥٨ برتبة أغنسطس (قارئ) ،وعقب القداس الإلهي، افتقد نيافته عددًا من منازل الشعب، في يوم مفرح ومملوء بالبركة.

وفي سياق آخر، صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الشماس بيشوي سامي كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد الأمير تادرس في بهتيم باسم القس أقلاديوس، والشماس بيتر حشمت كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيدة دميانة والقديس الأنبا توماس السائح في منطقة أرض الجنينة باسم القس أرشليدس.