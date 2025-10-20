سيامة رئيس أساقفة جديد على سيناء| صور

أقيمت في كنيسة القيامة بالقدس، اليوم، صلوات سيامة قدس الأرشمندريت سيميون بابادوبولوس السادس رئيسا لأساقفة سيناء وفاران ورائيثو، رئيسا لدير القديسة كاترينا.

وجرت المراسم في أجواء روحية مهيبة بمشاركة عدد من الأساقفة والكهنة والرهبان، الذين رفعوا الصلوات من أجل خدمته الجديدة أن تكون مباركة ومثمرة، ولأجل ازدهار دير القديسة كاترينا أحد أهم المعالم الروحية والتاريخية في العالم المسيحي.

ويعد دير القديسة كاترينا بجبل سيناء من أقدم الأديرة في العالم ويحمل قيمة دينية كبيرة ويحتضن كنوز أثرية ومخطوطات نادرة، ويعد مركزا للحوار الروحي والثقافي يجمع بين الشرق والغرب على مر العصور.