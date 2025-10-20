قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

أسعار اللحوم اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025.. والنوع اللازم لنمو العضلات

أسعار اللحوم
أسعار اللحوم
خالد يوسف

سجلت أسعار اللحوم اليوم الأثنين 20 أكتوبر استقرارًا ملحوظا في الأسواق المحلية، خاصة في منافذ البيع الخاصة بوزارة الزراعة ووطنية ومحلات الجزارة، كما كشفت دراسة حديثة عن النوع اللازم من اللحوم لنمو العضلات، وفيما يلي نرصد آخر تحديث للأسعار، والأنواع التي حددتها الدراسة.

أسعار اللحوم اليوم 

ـ سجل سعر كيلو اللحوم الكندوز الكبير نحو 360 جنيهًا.

ـ سجل سعر اللحم الكندوز نحو 410 جنيهات.

ـ سجل سعر اللحوم البتلو نحو 420 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحوم الضأن نحو 420 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم الجملي نحو 300 جنيه.

أسعار اللحوم اليوم بمنافذ وزارة الزراعة

ـ سجل سعر كيلو اللحوم كندوز نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا للكيلو.

ـ سجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 230 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وطنية

ـ سجل سعر كيلو اللحم البقري نحو 280 جنيهًا.

ـ سجل سعر اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

ـ سجل سعر كيلو الموزة نحو 295 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو البفتيك والاستيك نحو 325 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة ما بين 300 و350 جنيهًا.

علماء يحددون نوع اللحوم اللازمة لنمو العضلات

توصلت نتائج دراسة جديدة، إلى أن تناول اللحوم الخالية من الدهون بعد التمرين، قد يساعد في تعزيز نمو العضلات بشكل أكثر فعالية من القطع الدهنية، وأجرى علماء أمريكيون دراسة على 16 بالغًا نشيطين بدنيًا أكملوا جلسة من تمارين المقاومة، مثل تمارين الضغط على الساق وتمديد الساق.

وبحسب ما نشر في صحيفة ديلي ميل البريطانية، بعد التدريب، تناول كل مشارك واحدة من ثلاث وجبات بعد التمرين: برجر لحم خالي من الدهون، أو برجر لحم عالي الدهون، أو مشروب كربوهيدرات كعنصر تحكم، وتم أخذ عينات من الدم والعضلات قبل تناول الطعام ومرة ​​أخرى بعد خمس ساعات، وبعد عدة أيام من التعافي، كرر 14 من المشاركين العملية لاستبعاد الاختلافات الفردية.

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين تناولوا برجر لحم الخالي من الدهون كان لديهم أكبر زيادة في الأحماض الأمينية المتداولة، وهي اللبنات الأساسية التي يستخدمها الجسم لإصلاح ونمو أنسجة العضلات الجديدة، وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن تناول اللحم الغني بالدهون يخفف من استجابة بناء العضلات، مما يشير إلى أن مصادر البروتين الخالية من الدهون هي الأفضل للتعافي واكتساب القوة بعد التمرين.

اللحم الخالي من الدهون يخليق بروتين أعلى

قال نيكولاس بيرد، أستاذ الصحة وحركة الجسم في جامعة إلينوي في أوربانا شامبين، كبير العلماء في الدراسة، إن النتائج كانت مفاجئة، وما نكتشفه هو أن ليس كل الأطعمة الحيوانية عالية الجودة متساوية، والسبب ما، فإن اللحم عالي الدهون أضعف الاستجابة حقا، وفي الواقع، كان لدى الأشخاص الذين تناولوا لحم عالي الدهون إمكانات بناء عضلية أفضل قليلًا من أولئك الذين شربوا مشروبات رياضية تحتوي على الكربوهيدرات. 

واكتشف الباحثون أن اللحم الخالي من الدهون لديه معدل تخليق البروتين أعلى بنسبة 47 في المائة، بنسبة 0.106 في المائة من اللحم عالي الدهون، والذي بلغ 0.072 في المائة.

