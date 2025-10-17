21 يوما .. تعرف على الإجازات المتبقية حتى نهاية 2025

ارتفعت معدلات البحث على محرك جوجل، عن تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025، وهذا بعد انتهاء إجازة 6 أكتوبر 2025 التي احتفى فيها المصريون بذكرى انتصارات الجيش العظيم منذ أيام، حيث يبحث العاملون في القطاعَين الحكومي والخاص لمعرفة متى ستكون الفرصة التالية للراحة الرسمية.

قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025

بحسب الجدول الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، فقد شملتِ الإجازات التي حصل عليها العاملون في القطاعَين العام والخاص خلال عام 2025 مناسبات وطنية ودينية واجتماعية بارزة، من أبرزها:

ـ عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

ـ عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ـ عيد الفطر المبارك

ـ شم النسيم (عيد الربيع).

ـ عيد تحرير سيناء (25 أبريل).

ـ عيد العمال (أول مايو).

ـ عيد الأضحى المبارك

ـ رأس السنة الهجرية 1447ه.

ـ ثورة 30 يونيو

ـ ثورة 23 يوليو

ـ المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول).

ـ عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر

وبذلك تُختتم قائمة الإجازات الرسمية 2025، دون أي مناسبات قومية أخرى حتى نهاية ديسمبر، ليكون العاملون قد حصلوا على النصيب الكامل من العطلات المعتمدة وفق القرارات الحكومية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر

الإجازة الرسمية التالية ستكون عيد الميلاد المجيد، الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

وتُعَد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، سواء في الوزارات والمصالح الحكومية أو في الهيئات العامة وشركات القطاعَين العام والأعمال العام.

أما بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، فيجوز لصاحب العمل تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط منحهم ضعف الأجر اليومي، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل المصري وقرارات وزارة القوى العاملة.

عدد أيام العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2025

تُعتبر إجازة 6 أكتوبر آخر الإجازات الرسمية للموظفين بالقطاع العام والخاص في 2025، ولكن يبقى 5 أيام عطلة أسبوعية في شهر أكتوبر الجاري، متمثلة في أيام الجمعة والسبت، ما يمنح الموظفين فرصة لقسط من الراحة الأسبوعية قبل بدء موسم نهاية العام الدراسي والعام المالي الجديد، وهى على النحو التالي:

ـ الجمعة 17 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 18 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 24 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 25 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 31 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

عدد أيام العطلات الأسبوعية في شهر نوفمبر 2025

ـ السبت 1 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 7 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 8 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 14 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 15 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 21 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 22 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 28 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 29 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية.

عدد أيام العطلات الأسبوعية في شهر ديسمبر 2025

ـ الجمعة 5 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 6 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 12 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 13 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 19 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 20 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 26 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 27 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية.