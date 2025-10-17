قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
مصر تحصد 5 جوائز في معرض CISMA 2025 لماكينات الخياطة بالصين
خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة
تحديث جديد لسعر الدولار مساء اليوم الجمعة 17-10-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

21 يوما .. تعرف على الإجازات المتبقية حتى نهاية 2025

الإجازات المتبقية في 2025
الإجازات المتبقية في 2025
خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث على محرك جوجل، عن تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2025، وهذا بعد انتهاء إجازة 6 أكتوبر 2025 التي احتفى فيها المصريون بذكرى انتصارات الجيش العظيم منذ أيام، حيث يبحث العاملون في القطاعَين الحكومي والخاص لمعرفة متى ستكون الفرصة التالية للراحة الرسمية.

قائمة الإجازات الرسمية في عام 2025

بحسب الجدول الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، فقد شملتِ الإجازات التي حصل عليها العاملون في القطاعَين العام والخاص خلال عام 2025 مناسبات وطنية ودينية واجتماعية بارزة، من أبرزها:

ـ عيد الميلاد المجيد (7 يناير).

ـ عيد الشرطة وثورة 25 يناير

ـ عيد الفطر المبارك

ـ شم النسيم (عيد الربيع).

ـ عيد تحرير سيناء (25 أبريل).

ـ عيد العمال (أول مايو).

ـ عيد الأضحى المبارك

ـ رأس السنة الهجرية 1447ه.

ـ ثورة 30 يونيو

ـ ثورة 23 يوليو

ـ المولد النبوي الشريف (12 ربيع الأول).

ـ عيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر

وبذلك تُختتم قائمة الإجازات الرسمية 2025، دون أي مناسبات قومية أخرى حتى نهاية ديسمبر، ليكون العاملون قد حصلوا على النصيب الكامل من العطلات المعتمدة وفق القرارات الحكومية.

موعد الإجازة الرسمية المقبلة في مصر

الإجازة الرسمية التالية ستكون عيد الميلاد المجيد، الذي يحتفل به الأقباط الأرثوذكس يوم الأربعاء 7 يناير 2026.

وتُعَد هذه المناسبة من الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر لجميع العاملين في الدولة، سواء في الوزارات والمصالح الحكومية أو في الهيئات العامة وشركات القطاعَين العام والأعمال العام.

أما بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص، فيجوز لصاحب العمل تشغيل العاملين في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط منحهم ضعف الأجر اليومي، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل المصري وقرارات وزارة القوى العاملة.

عدد أيام العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2025

تُعتبر إجازة 6 أكتوبر آخر الإجازات الرسمية للموظفين بالقطاع العام والخاص في 2025، ولكن يبقى 5 أيام عطلة أسبوعية في شهر أكتوبر الجاري، متمثلة في أيام الجمعة والسبت، ما يمنح الموظفين فرصة لقسط من الراحة الأسبوعية قبل بدء موسم نهاية العام الدراسي والعام المالي الجديد، وهى على النحو التالي:

ـ الجمعة 17 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 18 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 24 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 25 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 31 أكتوبر 2025: إجازة أسبوعية

وبحسب الجدول الرسمي للعطلات، فقد كانت أبرز الإجازات التي حصل عليها العاملون خلال عام 2025 تشمل عيد الشرطة و25 يناير، عيد الفطر المبارك، عيد الأضحى، ثورة 30 يونيو، وعيد القوات المسلحة في 6 أكتوبر، لتُختتم بذلك قائمة الإجازات الرسمية لهذا العام دون أي مناسبات قومية أخرى حتى نهاية ديسمبر.

عدد أيام العطلات الأسبوعية في شهر نوفمبر 2025

ـ السبت 1 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 7 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 8 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 14 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 15 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 21 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 22 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 28 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 29 نوفمبر 2025: إجازة أسبوعية.

عدد أيام العطلات الأسبوعية في شهر ديسمبر 2025

ـ الجمعة 5 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 6 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 12 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 13 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 19 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 20 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ الجمعة 26 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية

ـ السبت 27 ديسمبر 2025: إجازة أسبوعية.

الإجازات المتبقية حتى نهاية 2025 الإجازات الرسمية إجازة 6 أكتوبر انتصارات الجيش العظيم القطاعَين الحكومي والخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر اسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تتابع الإجراءات الخاصة بتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة

اسعار التاكسى الأبيض بعد زيادة أسعار البنزين

أسعار البنزين الجديدة.. ننشر تعريفة ركوب التاكسي الأبيض بعد الزيادة

ترشيحاتنا

محافظ الإسكندرية يتفقد المواقف

سحب رخصة سيارة.. محافظ الإسكندرية يتفقد المواقف بعد تطبيق تعريفة الركوب

مهرجان تعامد الشمس

فى أسوان .. فعاليات فنية متنوعة بمهرجان تعامد الشمس..شاهد

فتح الطريق من آثار الرمال

محاقفظ الوادي الجديد: إعادة فتح طريق باريس – درب الأربعين ورفع آثار الرمال

بالصور

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟
ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

دراسة تحذر: وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الاستخدام المحدود تُضعف القدرات الإدراكية للأطفال

انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي
انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي

هل تحمل بكتيريا الأمعاء مفتاح علاج فقر الدم المنجلي؟ مفاجأة علمية

علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي
علاقة وثيقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض فقر الدم المنجلي

من الفساتين الشفافة للبدلات الغريبة.. أغرب إطلالات مهرجان الجونة عبر دوراته حتى 2025 | صور

إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى
إطلالات أثارت الجدل في مهرجان الجونة السينمائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد