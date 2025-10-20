سفير مصر باليمن يؤكد دعم القاهرة للشرعية في اليمن وتأييد جهود التوصل لحل سياسي شامل

أكد السفير إيهاب أبو سريع سفير مصر باليمن، دعم القاهرة للشرعية في اليمن، والتي يُمثلها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، وتأييد كافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية يُلبي طموحات الشعب اليمني وينهي معاناته الإنسانية.



جاء ذلك خلال تقديم السفير المصري أوراق اعتماده إلى الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للجمهورية اليمنية، بحضور وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني، وذلك بقصر معاشيق في مدينة عدن بالجمهورية اليمنية.



ونقل السفير إيهاب أبو سريع تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، متمنياً كل الازدهار والتقدم للشعب اليمني الشقيق، ومعرباً عن استعداد الجانب المصري لدفع العلاقات إلى آفاق جديدة.



كما استعرض السفير الموقف المصري من الأزمة اليمنية.



ومن جانبه، حرص الدكتور رشاد العليمي على نقل تحياته إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك إلى الحكومة والشعب المصريين على الدعم المُقدم لبلاده، منوهاً بأهمية العلاقات الاستراتيجية والتاريخية المُمتدة عبر العصور بين البلدين الشقيقين، ومعرباً عن تطلعه لتعزيز سُبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.