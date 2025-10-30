منافس آيفون 17 برو ماكس.. أهم مواصفات هاتف OnePlus 15 قبل انطلاقه

كشفت ون بلس رسميًا عن هاتفها OnePlus 15 والتي أكدت أن الهاتف سيصل إلى الهند في 13 نوفمبر.

من المقرر إطلاق الهاتف في الساعة السابعة مساءً بتوقيت الهند، وستبدأ المبيعات بعد ساعة واحدة فقط.

ويؤكد الإعلان التشويقي أيضًا أن خيارات الألوان المتاحة في الهند ستكون متاحة أيضًا.

ومن جانبها أطلقت الشركة هاتف OnePlus Ace 6 في الصين.

وفي المقابل، يبدو حتى الآن أن الحدث الهندي سيركز حصريًا على هاتف OnePlus 15 الرائد.

مواصفات هاتف OnePlus 15

يتميز الهاتف بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 165 هرتز.

وبفضل معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الجديد، يمكنه رفع معدل الإطارات إلى 165 إطارًا في الثانية في الألعاب المدعومة

يعمل الجهاز ببطارية من السيليكون والكربون بسعة 7,300 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. في الخلف، ستجد كاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، تتضمن عدسة واسعة، وعدسة مقربة بزاوية 3.5x، وعدسة فائقة الاتساع. أما صور السيلفي، فتلتقطها عدسة بدقة 32 ميجابكسل.

ميزات هاتف OnePlus 15

حتى أن هاتف OnePlus 15 مزود بجيروسكوب بنفس مواصفات وحدة تحكم PS5.

يوفر معدل أخذ عينات 200 هرتز، مما يُحسّن الدقة بنسبة 77% ويُقلل زمن الوصول بنسبة 11%.

وتشمل الميزات الأخرى تصنيف IP69K، ومنفذ USB 3.2 من الجيل الأول، ومكبري صوت ستيريو مزدوجين.

يبدأ سعر OnePlus 15 من حوالي 560 دولارًا أمريكيًا أو حوالي 50,000 روبية هندية في الصين.

لذا، من المتوقع إطلاق الهاتف بسعر أقل من 60,000 روبية هندية في الهند.