الاتحاد السعودي يهزم الشارقة الإمارتي بثلاثية في دوري أبطال آسيا

تغلب فريق الاتحاد السعودي على ضيفه الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب “الإنماء”.

أنهى اتحاد جدة الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله ستيفن بيرجوين في الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني، ضاعف كريم بنزيما تقدم الاتحاد بهدف ثانٍ في الدقيقة 66، قبل أن يوقع روجر فيرنانديز على الهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

وبدأ الاتحاد اللقاء بالتشكيل التالي:

بريدج رايكوفيتش - مهند الشنقيطي - يان سيميتش - فابينهو تافاريس - ماريو ميتاي - نجولو كانتي - محمدو دومبيا - حسام عوار - موسي ديابي - ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة الغرب، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 4 نقاط في المركز الثامن.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.