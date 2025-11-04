قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنفيلد يشتعل .. ليفربول يضرب ريال مدريد بالهدف الأول
زيادة احتمالية وجود كائنات فضائية خارج كوكب الأرض .. هل نلتقي بها؟
وزير الخارجية: مصر قبل افتتاح المتحف الكبير شيء وبعده شيء آخر
بسمة وهبة لـ نقيب الموسيقيين: إحنا آسفين .. صحيناك من النوم
مش عارف بتطلبيني ليه.. مشادة بين بسمة وهبة ونقيب الموسيقيين على الهواء
جولة صدى البلد . المتحف المصري الكبير يشهد إقبالا غير مسبوق في أول أيامه .. صور
شاهد أول ظهور لـ آمال ماهر مع زوجها الجديد
بسبب حيازة جراج.. القبض على طرفي مشاجرة بالقاهرة
إسرائيل والهند توقعان مذكرة تفاهم أمنية وصفقة دفاعية تقترب قيمتها من مليار دولار
الخارجية تتواصل مع السلطات السعودية لاستجلاء ملابسات فيديو المعتمر المصري
رياضة

الاتحاد السعودي يهزم الشارقة الإمارتي بثلاثية في دوري أبطال آسيا

كريم بنزيما مهاجم الاتحاد
كريم بنزيما مهاجم الاتحاد

تغلب فريق الاتحاد السعودي على ضيفه الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، على ملعب “الإنماء”.

أنهى اتحاد جدة الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله ستيفن بيرجوين في الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني، ضاعف كريم بنزيما تقدم الاتحاد بهدف ثانٍ في الدقيقة 66، قبل أن يوقع روجر فيرنانديز على الهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

وبدأ الاتحاد اللقاء بالتشكيل التالي:

بريدج رايكوفيتش - مهند الشنقيطي - يان سيميتش - فابينهو تافاريس -  ماريو ميتاي -  نجولو كانتي -  محمدو دومبيا - حسام عوار -  موسي ديابي - ستيفن بيرجوين -  كريم بنزيما.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس بجدول ترتيب مجموعة الغرب، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 4 نقاط في المركز الثامن.

ويخوض كل فريق 8 مباريات خلال مرحلة الدوري، على أن يتأهل إلى دور الـ16 أفضل ثمانية أندية في كل منطقة، حيث تقام مباريات دور ثمن النهائي خلال شهر مارس المقبل، في حين تقام مباريات ربع النهائي وقبل النهائي والنهائي بنظام التجمع في السعودية خلال شهر أبريل.

الاتحاد السعودي الشارقة الإماراتي دوري أبطال آسيا للنخبة

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

