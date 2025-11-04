آرسنال يكتسح سلافيا براج بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق آرسنال الإنجليزي فوزًا ثمينًا على سلافيا براج التشيكي بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء في إطار الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا.

جاءت ثلاثية آرسنال بتوقيع بوكايو ساكا (ركلة جزاء) في الدقيقة 32، وميكيل ميرينو (هدفين) في الدقيقتين 46 و68.

ورغم غياب المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس عن صفوف آرسنال في لقاء الليلة، إلا أن فاعلية الفريق الإنجليزي لم تتأثر أمام المرمى.

وبدأ آرسنال اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يورين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييلن بيتر هينكابي.

الوسط: ديكلان رايس، نورجارد، إيثان نوانيري.

الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.

وتقدم آرسنال إلى قمة الترتيب مؤقتاً برصيد 12 نقطة، متفوقاً بـ3 نقاط عن كل من: بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، ريال مدريد.