قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغلط بيتصلح .. كيف تسترجع أموالك المحولة بالخطأ على إنستاباى؟
ماكرون يعلن إطلاق سراح فرنسيين كانا محتجزين في إيران منذ عام 2022
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد

الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأهلي والزمالك وبيراميدز
يسري غازي

أعلنت قنوات سبورتس 1 وسبورتس 3 الإسرائيلية إذاعة مباريات كأس السوبر المصري المقرر إنطلاق منافساته بعد غد الخميس في الإمارات بمشاركة 4 أندية هي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية أن قنوات سبورتس 1 وسبورتس 3 سوف تقوم ببث مباريات كاس السوبر المصري بدءا من بعد غد الخميس في مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي البطولة.

ولم تشر الصحيفة العبرية إلي أن قنوات سبورتس 1 و سبورتس 3 قد قامت بشراء حقوق البث الفضائي من الجهة المسئولة عن بطولة كأس السوبر المصري من عدمه.

رد اتحاد الكرة

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الجهة المسوقة لبطولة كأس السوبر المصري هى المنوط بها اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال إذاعة القنوات الإسرائيلية مباريات كأس السوبر المصري فى الإمارات.

تابع المصدر : اتحاد الكرة ليس لديه أية معلومة عن إذاعة قنوات عبرية مباريات كأس السوبر المصري مشددا على أن الجهة المسوقة هى المسئولة عن إذاعة وبث مباريات كاس السوبر المصري.

أضاف : إعلان القنوات العبرية عن إذاعة مباريات كاس السوبر المصري هى من قبيل القرصنة ومعلوماتي الأكيدة أن الجهة المسوقة لم تقم ببيع أي حقوق بث فضائية لمباريات بطولة كأس السوبر المصري للقنوات العبرية على الإطلاق.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

يعقد ظهر غد، الأربعاء، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وخلال الاجتماع، سيتم مراجعة جميع الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق وترتيبات وصول الفريقين لملعب المباراة في بطولة كأس السوبر المصري، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بسير اللقاء بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية والإدارية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، الذي يقوده فنيا علي ماهر، مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، حيث يؤدي مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.

السوبر المصري الأهلي الزمالك بيراميدز سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

المتحف المصري الكبير

18 ألف مصري وأجنبي زاروا المتحف المصري الكبير

جانب من الفاعليات

جامعة عين شمس تناقش الحماية القانونية لمقدمي الخدمة الطبية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن سد عجز معلمي الصفوف الأولى بالمدارس

بالصور

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة
أضرار تناول الحلويات على الريق…متعة قصيرة وعواقب طويلة

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد