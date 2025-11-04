مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد

أعلنت قنوات سبورتس 1 وسبورتس 3 الإسرائيلية إذاعة مباريات كأس السوبر المصري المقرر إنطلاق منافساته بعد غد الخميس في الإمارات بمشاركة 4 أندية هي الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز.

وأفادت صحيفة معاريف العبرية أن قنوات سبورتس 1 وسبورتس 3 سوف تقوم ببث مباريات كاس السوبر المصري بدءا من بعد غد الخميس في مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز فى نصف نهائي البطولة.

ولم تشر الصحيفة العبرية إلي أن قنوات سبورتس 1 و سبورتس 3 قد قامت بشراء حقوق البث الفضائي من الجهة المسئولة عن بطولة كأس السوبر المصري من عدمه.

رد اتحاد الكرة

قال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الجهة المسوقة لبطولة كأس السوبر المصري هى المنوط بها اتخاذ أية إجراءات قانونية حيال إذاعة القنوات الإسرائيلية مباريات كأس السوبر المصري فى الإمارات.

تابع المصدر : اتحاد الكرة ليس لديه أية معلومة عن إذاعة قنوات عبرية مباريات كأس السوبر المصري مشددا على أن الجهة المسوقة هى المسئولة عن إذاعة وبث مباريات كاس السوبر المصري.

أضاف : إعلان القنوات العبرية عن إذاعة مباريات كاس السوبر المصري هى من قبيل القرصنة ومعلوماتي الأكيدة أن الجهة المسوقة لم تقم ببيع أي حقوق بث فضائية لمباريات بطولة كأس السوبر المصري للقنوات العبرية على الإطلاق.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

يعقد ظهر غد، الأربعاء، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وخلال الاجتماع، سيتم مراجعة جميع الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق وترتيبات وصول الفريقين لملعب المباراة في بطولة كأس السوبر المصري، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بسير اللقاء بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية والإدارية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، الذي يقوده فنيا علي ماهر، مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، حيث يؤدي مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.