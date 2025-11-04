قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك يبدأ أول تدريباته في الإمارات استعدادًا للسوبر المصري

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

يخوض اليوم الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه  الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، خوض التدريبات الجماعية في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت مصر على ملعب قصر الإمارات.

ويترأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في الإمارات المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة القلعةالبيضاء. 

‏ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، يوم الخميس المقبل على ستاد آل نهيان في أبوظبي في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وجاءت قائمة الزمالك لبطولة السوبر كالتالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي – محمد عواد - مهدي سليمان.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – صلاح مصدق  – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : أحمد ربيع – محمد شحاتة – محمود جهاد – سيف جعفر – أحمد عبد الرحيم "إيشو" - عبد الله السعيد – أحمد حمدي - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف – شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، يفيد خلاله بإلغاء العقوبات التي تم توقيعها على الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بعد انسحابه من البطولة الأفريقية التي أقيمت في المغرب.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قرر من قبل تغريم  الزمالك مالياً بقيمة ٢٥ ألف دولار بجانب منعه من المشاركة في البطولات الأفريقية لمدة عام بسبب انسحابه من البطولة بعد سحب القرعة.

وتقدم الزمالك بالتماس للاتحاد الأفريقي في الأيام الماضية ليتم إلغاء  العقوبات بالأمس ويصبح من حق الفريق الأبيض المشاركة بشكل طبيعي في مختلف المسابقات المقبلة بشكل طبيعي. 

