صعقهم البرق.. التصريح بدفن 3 أشخاص بينهم صغير في البحيرة
الفيفا يقرر إيقاف القيد لنادي الزمالك بسبب 3 قضايا.. صورة
سفير ألمانيا من معبر رفح: نأمل أن يصبح وقف إطلاق النار بغزة دائم
محامي مسن السويس يكشف لـ صدى البلد تفاصيل الصلح: شقة في كمبوند لعم "غريب".. ولا تصالح في جريمة البلطجة
أطباء السودان تحذر من كارثة ضخمة في مدية بارا شمال كردفان
بـ 185 مليون طن | تحسن ملحوظ في أعداد السفن العابرة لقناة السويس
تظهر اليوم.. رابط نتيجة قرعة الحج 2026 خطوة بخطوة
وزير الصحة: 380 ألف حالة أورام سنويًا في مصر.. وتوطين الصناعة ضرورة للأمن القومي
تريزيجيه: بطولة الأهلي الدولية فرصة ذهبية لتطوير قطاع الناشئين
موجة الطقس السيئ في البحيرة.. مصرع 3 وإصابة سيدة صعقًا بالبرق | والمحافظة تعلن الاستنفار
صحة غزة: الاحتلال استخدم أساليب شيطانية لقت.ل أطفال القطاع
بأثر رجعي | الأهلي يزف بشرى لجميع العاملين بالنادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادا لدورة الإمارات.. إجراء جديد من حسام حسن في السوبر المصري

حسام حسن
حسام حسن
يسري غازي

قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، السفر إلى الإمارات لمتابعة مباريات كأس السوبر المصري، والتي يشارك خلالها أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

يأتي ذلك من جانب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، لمتابعة العناصر المشاركة في كأس السوبر المصري المقرر استدعاؤها في معسكر شهر نوفمبر الجاري لاختيار الأفضل في الجاهزية الفنية والبدنية استعدادا للمشاركة ضمن منافسات دورة الإمارات الودية الدولية رفقة منتخبات اوزبكستان وإيران والرأس الأخضر.

ويشارك فرق الأهلي باعتباره بطل الدوري الممتاز في بطولة كأس السوبر المصري، إضافة إلى فرق الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

يعقد ظهر غد، الأربعاء، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وخلال الاجتماع، سيتم مراجعة جميع الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق وترتيبات وصول الفريقين لملعب المباراة في بطولة كأس السوبر المصري، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بسير اللقاء بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية والإدارية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، الذي يقوده فنيا علي ماهر، مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، حيث يؤدي مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.

السوبر المصري حسام حسن منتخب مصر الأهلي سيراميكا كليوباترا الزمالك بيراميدز

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

