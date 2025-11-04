استعدادا لدورة الإمارات.. إجراء جديد من حسام حسن في السوبر المصري

قرر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، السفر إلى الإمارات لمتابعة مباريات كأس السوبر المصري، والتي يشارك خلالها أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

يأتي ذلك من جانب حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، لمتابعة العناصر المشاركة في كأس السوبر المصري المقرر استدعاؤها في معسكر شهر نوفمبر الجاري لاختيار الأفضل في الجاهزية الفنية والبدنية استعدادا للمشاركة ضمن منافسات دورة الإمارات الودية الدولية رفقة منتخبات اوزبكستان وإيران والرأس الأخضر.

ويشارك فرق الأهلي باعتباره بطل الدوري الممتاز في بطولة كأس السوبر المصري، إضافة إلى فرق الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري

يعقد ظهر غد، الأربعاء، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المصري، وذلك بحضور مندوبي الناديين وممثلي اللجنة المنظمة للبطولة.

وخلال الاجتماع، سيتم مراجعة جميع الضوابط الإدارية والتنظيمية للمباراة، إلى جانب الاتفاق على الزي الرسمي لكل فريق وترتيبات وصول الفريقين لملعب المباراة في بطولة كأس السوبر المصري، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بسير اللقاء بالشكل الأمثل من الناحية التنظيمية والإدارية.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بقيادة الدانماركي ييس توروب، مع نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، الذي يقوده فنيا علي ماهر، مساء الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري.

ويبدأ فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي استعداداته اليوم لمباراة سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر، حيث يؤدي مرانه على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين، بعد وصول البعثة أمس إلى الإمارات استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصري.