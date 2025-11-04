قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعد الدين الهلالي: النبي الذي نزل عليه الوحي منع هدم الآثار
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد عمر: الأردن عقبة أمام مصر في كأس العرب.. ويجب استمرار حسام حسن حتى كأس العالم

حسام حسن
حسام حسن

أكد محمد عمر، عضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، أن منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم أداء قوي وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة.

وقال عمر، في تصريحاته عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، إن اختيار حلمي طولان لقيادة المنتخب جاء بعد مناقشات موسعة داخل اللجنة الفنية، مؤكدًا أنه مدرب قدير وصاحب خبرة طويلة في إدارة المباريات، وكان هو من رشح طلعت يوسف لتولي المهمة في البداية، لكن ضيق فترة التعاقد التي لا تتجاوز شهرين جعل الأمر صعبًا من الناحية العملية.

وأضاف أن الكابتن علاء نبيل اقترح أثناء الاجتماع أن يتولى حلمي طولان المهمة بنفسه، قائلًا: "طالما المدة قصيرة وفي مدربين كبار موجودين، فخلي حلمي طولان هو اللي يستلم المنتخب"، وهو ما وجد ترحيبًا من المهندس هاني أبوريدة، ليتم الاستقرار رسميًا على طولان مدربًا للمنتخب.

وأوضح عمر أن حلمي طولان وافق على قيادة المنتخب بعد بعض الضغوط، ثم قام بتشكيل جهازه المعاون بنفسه، مشيرًا إلى أنه يمتلك ميزة كبيرة في التعامل مع اللاعبين وإدارة المباريات تحت الضغط.

وأكد أن طولان حقق نتائج مميزة في الفترة الماضية، لكنه سيواجه تحديات كبيرة في كأس العرب، خاصة أمام منتخب الأردن الذي سيشارك بالفريق الأول، مشيرًا إلى أنه منتخب قوي وقد تكون له أفضلية من حيث الانسجام، إلا أن طولان يتمتع بخبرة وذكاء تكتيكي يمكنه من تجاوز هذه العقبات، وأن منتخب مصر قادر على المنافسة والتتويج باللقب.

وتحدث عمر أيضًا عن المنتخب الأول بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أنه حقق الأهداف المطلوبة حتى الآن من خلال التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية وكذلك تصفيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن المعسكرات الطويلة هي التي تصنع الفارق وتُسهم في تطوير أداء المنتخب، كما حدث في تجارب سابقة ناجحة.

وأضاف أن المنتخبات الإفريقية عندما تواجه منتخب مصر تكون منهزمة نفسيًا بنسبة 50% قبل المباراة، لأن المنتخب المصري يُعد عقدة قوية للمنتخبات المنافسة.

وختم محمد عمر حديثه بالتأكيد على أن حسام حسن تطور بشكل واضح سواء من الناحية الفنية أو في التعامل النفسي مع اللاعبين، مشيرًا إلى أنه يتعامل مع كل مباراة بطريقة تناسب المنافس، وأنه يجب أن يستمر في قيادة المنتخب حتى كأس العالم بغض النظر عن نتيجة بطولة الأمم الإفريقية المقبلة.

محمد عمر اتحاد الكرة برنامج نمبر وان الإعلامي محمد شبانة طلعت يوسف حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

ترشيحاتنا

احتفال روسيا بمرور 100 عام على تأسيس الدبلوماسية الشعبية الروسية

مصر تُمَثِّل الدول العربية في احتفالية الدبلوماسية الشعبية الروسية

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

مواعيد عمل البنوك والبريد في التوقيت الشتوي 2025 بعد تغيير الساعة

البابا لاون

البابا لاون يزور بازيليك القديسة مريم الكبرى ويصلي أمام ضريح البابا فرنسيس

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد