بالتوفيق للزمالك.. ناصر منسي يرد على استبعاده من قائمة السوبر
الزمالك يجمد صفقاته الشتوية بسبب الأزمة المالية
الدفاع الروسية: دمرنا 26 طائرة أوكرانية بدون طيار خلال 3 ساعات
خصومات غير مسبوقة.. الخطيب يوجه رسالة حاسمة للاعبي الأهلي قبل السوبر
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
خدتها scan.. كواليس اتهام فتاة وشابين بتزوير تذكرة افتتاح المتحف المصري الكبير
سباق موتوسيكلات.. إصابة ثلاثة أشخاص إثر حادث تصادم بالدقهلية
بعد مد عمل اللجان 3 أشهر.. حصر ميداني جديد لتصنيف المناطق السكنية وفق معايير محددة
أغطية بلاستيكية ممزقة وملقاة على الأرض بسور المتحف المصري الكبير.. الحقيقة هنا
"السياحة": أغطية المتحف الكبير البلاستيكية مخلفات مؤقتة لحفل الافتتاح.. والشركة بدأت إزالتها
تفاصيل الحكم النهائي على ميار الببلاوي ومحمد أبو بكر في قضية السب والقذف
.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل
رياضة

المستشار محمد مصطفى يهدي ذهبية سيف عيسى في بطولة العالم للرئيس عبد الفتاح السيسي

حمزة شعيب

أهدى المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الأولمبية، الإنجاز التاريخي الذي حققه البطل الأولمبي سيف عيسى بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم بالصين إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا التتويج جاء بفضل دعم القيادة السياسية المستمر لأبطال مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح المستشار محمد مصطفى أن إنجاز سيف عيسى يعد تاريخيًا بكل المقاييس، إذ إنه يعيد مصر إلى منصات التتويج العالمية بعد غياب دام 28 عامًا، منذ آخر ميدالية حققها المنتخب المصري في بطولة العالم بهونج كونج عام 1997.

وأشار إلى أن بطولة العالم تُعد الأكبر في تاريخ التايكوندو، حيث شارك بها 995 لاعبًا ولاعبة يمثلون 198 دولة من مختلف قارات العالم، لافتًا إلى أن البطل المصري تمكن من تحقيق الفوز على بطل أوزبكستان الحاصل على ميدالية أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يختتم مشواره بالفوز على اللاعب الإيطالي صاحب برونزية أولمبياد باريس في النهائي.

واختتم المستشار محمد مصطفى تصريحه مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يعلن أن “الرياضة أمن قومي”, وهو ما انعكس بوضوح في النجاحات والإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة.

ذهبية سيف عيسى رياضة التايكوندو الرئيس عبد الفتاح السيسي

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

تشييع جثامين ام وابنتها في المنوفية

تشييع جثماني أم وابنتها في المنوفية.. صور

الأرصاد

تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

صناع فيلم المنبر

الفنان ميدو عادل: قدمت شخصية جديدة في فيلم المنبر وفخور بالمشاركة في هذا العمل السينمائي

صناع فيلم المنبر

عمر السعيد: فيلم المنبر يبرز دور مؤسسة الأزهر بشكل جديد وعصري وهذا ما شجعني لخوض التجربة

أحمد الشرع

بعد حديث الشرع عن مصر... نشأت الديهي يوجه رسالة شديدة اللهجة

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

