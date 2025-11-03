المستشار محمد مصطفى يهدي ذهبية سيف عيسى في بطولة العالم للرئيس عبد الفتاح السيسي

أهدى المستشار محمد مصطفى، رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس اللجنة الأولمبية، الإنجاز التاريخي الذي حققه البطل الأولمبي سيف عيسى بحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم بالصين إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا التتويج جاء بفضل دعم القيادة السياسية المستمر لأبطال مصر في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح المستشار محمد مصطفى أن إنجاز سيف عيسى يعد تاريخيًا بكل المقاييس، إذ إنه يعيد مصر إلى منصات التتويج العالمية بعد غياب دام 28 عامًا، منذ آخر ميدالية حققها المنتخب المصري في بطولة العالم بهونج كونج عام 1997.

وأشار إلى أن بطولة العالم تُعد الأكبر في تاريخ التايكوندو، حيث شارك بها 995 لاعبًا ولاعبة يمثلون 198 دولة من مختلف قارات العالم، لافتًا إلى أن البطل المصري تمكن من تحقيق الفوز على بطل أوزبكستان الحاصل على ميدالية أولمبياد طوكيو 2020، قبل أن يختتم مشواره بالفوز على اللاعب الإيطالي صاحب برونزية أولمبياد باريس في النهائي.

واختتم المستشار محمد مصطفى تصريحه مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو أول رئيس مصري يعلن أن “الرياضة أمن قومي”, وهو ما انعكس بوضوح في النجاحات والإنجازات التي تحققها الرياضة المصرية في السنوات الأخيرة.