معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب «أنفيلد»، حيث يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

من المقرر أن تقام المباراة غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب أنفيلد، معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

تُذاع مباراة القمة المرتقبة حصريًا عبر قناة beIN Sports 2، المالكة لحقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة ليفربول وريال مدريد

يتولى علي سعيد الكعبي مهمة التعليق الصوتي على اللقاء، في مواجهة ينتظرها جمهور الفريقين لما تحمله من طابع خاص وتاريخ طويل من المنافسة الأوروبية بين العملاقين.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول الترتيب العام لدور المجموعات برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، متساويًا في النقاط مع باريس سان جيرمان المتصدر بفارق الأهداف.



أما ليفربول فيأتي في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتلقيه هزيمة واحدة، ويطمح في استغلال عاملي الأرض والجمهور للثأر وتقليص الفارق.

طاقم تحكيم المباراة

يقود اللقاء الحكم الروماني ستيفان كوفاتش، ويعاونه ميهاي ماريكا وفيرينتش تونيوجي، فيما يتولى مارسيل بيرسان مهمة الحكم الرابع.

أما في غرفة الفيديو (VAR)، فيتولى الألماني باستيان دانكيرت إدارة التقنية، بمساعدة السويسري فيداى سان كحكم مساعد فيديو.

مواجهة ليفربول وريال مدريد دائمًا ما تُعد واحدة من الكلاسيكيات الأوروبية المثيرة، إذ يسعى كل فريق لتأكيد هيبته القارية وخطف بطاقة التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية.