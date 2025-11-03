قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسباب القفزات في ارتفاع أسعار أدوية الأورام
وزير الخارجية الدنماركي يثمن الدور المصري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
الهلال يفوز على الغرافة بثنائية ويتصدر مجموعته بأبطال آسيا للنخبة
ننشر أول صور من حادث مصرع وإصابة 15 شخصا فى انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط
تعرف على سعر الدولار في البنك الآن
مصر في مقدمة الدول المصدرة للفراولة المجمدة عالميا
انخفاض أسعار البيض خلال أيام.. كم سيصل سعر الكرتونة؟
إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه
ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044
مواقف وطنية لا تُنسى.. أبو العينين صوت قوي في مواجهة مخطط التهجير وتصفية القضية الفلسطينية
هل عمل الزوجة يوجب عليها المشاركة في نفقات البيت؟.. الأزهر للفتوى يوضح
الاتحاد الأوروبي عن المتحف الكبير: أكبر متحف في العالم لأعرق حضارة في تاريخ الإنسانية
معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. الموعد والقنوات الناقلة والتفاصيل الكاملة

حمزة شعيب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب «أنفيلد»، حيث يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ريال مدريد الإسباني، في واحدة من أقوى مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

من المقرر أن تقام المباراة غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب أنفيلد، معقل الريدز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد 

تُذاع مباراة القمة المرتقبة حصريًا عبر قناة beIN Sports 2، المالكة لحقوق بث البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة ليفربول وريال مدريد

يتولى علي سعيد الكعبي مهمة التعليق الصوتي على اللقاء، في مواجهة ينتظرها جمهور الفريقين لما تحمله من طابع خاص وتاريخ طويل من المنافسة الأوروبية بين العملاقين.

ترتيب الفريقين في دوري أبطال أوروبا

يحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول الترتيب العام لدور المجموعات برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، متساويًا في النقاط مع باريس سان جيرمان المتصدر بفارق الأهداف.


أما ليفربول فيأتي في المركز العاشر برصيد 6 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتلقيه هزيمة واحدة، ويطمح في استغلال عاملي الأرض والجمهور للثأر وتقليص الفارق.

طاقم تحكيم المباراة

يقود اللقاء الحكم الروماني ستيفان كوفاتش، ويعاونه ميهاي ماريكا وفيرينتش تونيوجي، فيما يتولى مارسيل بيرسان مهمة الحكم الرابع.
أما في غرفة الفيديو (VAR)، فيتولى الألماني باستيان دانكيرت إدارة التقنية، بمساعدة السويسري فيداى سان كحكم مساعد فيديو.

مواجهة ليفربول وريال مدريد دائمًا ما تُعد واحدة من الكلاسيكيات الأوروبية المثيرة، إذ يسعى كل فريق لتأكيد هيبته القارية وخطف بطاقة التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية.

ليفربول ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

