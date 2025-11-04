حسام حسن يضم محمد عبدالمنعم للقائمة المبدئية لأمم أفريقيا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي بعد أسبوع سيجري فحوصات جديدة، ستحدد موعد عودته للتدريبات الجماعية والمشاركة مع فريقه في المباريات.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، عبدالمنعم لن يتواجد في معسكر نوفمبر، وحسام حسن قرر ضمه للقائمة المبدئية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وتابع، في حالة عودة اللاعب للتدريبات، سيتواجد في ودية نيجيريا وسيسافر مع المنتخب إلى المغرب.

واختتم، عبدالمنعم أبلغ حسام وإبراهيم حسن برغبته في خوض أمم أفريقيا وأنه سيعود للتدريبات بمجرد الانتهاء من البرنامج التأهيلي.