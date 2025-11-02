قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إحالة عاطل للمحاكمة الجنائية بتهمة تهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض في روض الفرج
وزيرا الكهرباء والري يبحثان تعظيم عوائد المحطات الكهرومائية وإدارة أصول السد العالي
حركة تنقلات بين سكرتيري الأحياء بمحافظة القاهرة
4 طلاب يلقون قطة فى النيل.. والحبس مع الشغل عقوبة قـ.ـتل الحيوانات بالقانون
وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء لبنان
مصر وسلوفاكيا توقّعان اتفاق اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. ماذا سيحدث في الطقس خلال 48 ساعة؟
اليماحي: وعد بلفور تسبب في مأساة لا يزال الفلسطينيون يدفعون ثمنها
بعد انحراف السيارة.. مصرع شاب وفتاة في حادث على كورنيش المقطم
وزير الدفاع الإسرائيلي: حزب الله يلعب بالنار والرئيس اللبناني يماطل
سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
«كان ماشي زي الفل».. خالد طلعت يعلّق على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد

باسنتي ناجي

علّق الناقد الرياضي خالد طلعت على خسارة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للناشئين أمام منتخب ألمانيا.

خسارة منتخب مصر للناشئين 

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "للأسف الشديد .. منتخب مصر للناشئين لكرة اليد يخسر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للناشئين أمام منتخب ألمانيا بفارق هدف واحد بعد وقت إضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل".

وتابع: "المنتخب كان ماشي زي الفل والناس مكانتش حاسه بيه ، لما ماتش النهائي اتذاع والناس تابعت الماتش وركزوا مع المنتخب للأسف خسروا".

بعثة منتخب الناشئين لكرة اليد تعود اليوم بعد إنجاز فضية المونديال

وتعود بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008 إلى القاهرة مساء اليوم الأحد في تمام الثامنة مساءً، قادمة من المغرب بعد المشاركة التاريخية في بطولة العالم الأولى للناشئين، والتي توّج خلالها منتخبنا الوطني بالميدالية الفضية عقب أداء مشرف طوال البطولة.


وتغادر البعثة المغرب في الساعة الثانية ظهرًا في طريق عودتها إلى أرض الوطن، بعد أن خطف الفراعنة الصغار أنظار الجميع بمستواهم المميز وشجاعتهم داخل الملعب.

ونجح منتخبنا في تحقيق انتصارات كبيرة ومميزة على منتخبات البرازيل وأمريكا والمغرب، قبل أن يكتب واحدة من أروع صفحاته بالفوز على المنتخب الإسباني بطل أوروبا في الدور قبل النهائي، في مباراة تاريخية أكدت قوة الأجيال القادمة من كرة اليد المصرية.

ورغم خسارة المباراة النهائية بفارق هدف واحد فقط أمام ألمانيا بنتيجة 44-43، إلا أن المنتخب المصري كسب احترام العالم كله وأثبت أنه منتخب واعد يسير على خطى الأبطال، محققًا إنجازًا غير مسبوق في النسخة الأولى من البطولة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بما حققه المنتخب من إنجاز عالمي، مؤكدًا فخره بأداء اللاعبين والجهاز الفني، ومعلنًا عن تنظيم استقبال رسمي واحتفالية تليق بما قدمه أبطال اليد الصغار، مشددًا على أن اتحاد كرة اليد المصري هو اتحاد البطولات والإنجازات الذي يواصل كتابة التاريخ للرياضة المصرية

