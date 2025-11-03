قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوحدة الإماراتي يفوز على ناسف قرشي 2-1 في أبطال آسيا
الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا.. والعظمى بالقاهرة 29
وزير بريطاني: شراكتنا مع مصر تشهد تطورا مستمرا نحو آفاق أوسع من التعاون
أول رد من محمد أشرف روقا بعد حصوله على قرار أحقيته لـ 5 ملايين جنيه لدى الزمالك
انخفاض سعر الذهب اليوم.. تراجع كبير لعيار 21 للمعدن الأصفر
قرعة الكونفدرالية.. مواعيد مباريات الزمالك في دور المجموعات
أحمد موسى: أميرة تايلاند حضرت احتفالية المتحف الكبير رغم حالة وفاة لديها
انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟
ينحني الزمن أمام مجد مصر.. عبارة تحولت إلى تحفة فنية على فستان السيدة إنتصار السيسي في افتتاح المتحف المصري الكبير
قرعة دوري أبطال إفريقيا .. مواعيد مباريات الأهلي فى دور المجموعات
الأرصاد: تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق
رياضة

تعليمات أخيرة للاعبي منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي| شاهد

يسري غازي

حرص أحمد الكاس المدير الفني لـ منتخب مصر الوطني تحت 17 عاما، على إلقاء محاضرة للاعبي المنتخب اليوم الاثنين، قبل مواجهة هايتي في أولى مواجهات منتخبنا الوطني في دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وشرح الكاس في محاضرته للاعبي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما نقاط القوة والضعف لمنتخب هايتي، قبل لقاء الغد ضمن منافسات بطولة كأس العالم لـ الناشئين.


منتخب مصر يختتم تدريباته 

يختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بقيادة المدير الفني أحمد الكاس، تدريباته استعدادا لخوض مباراته الافتتاحية أمام منتخب هايتي، والتي تنطلق غدًا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر.


وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من الثالث حتى السابع والعشرين من نوفمبر 2025، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة على مستوى الفئات السنية حول العالم.موعد مباراة مصر وهايتي والقنوات الناقلة



تقام مباراة منتخب مصر أمام هايتي الثلاثاء 4 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب العاصمة القطرية الدوحة.



وتعد هذه المواجهة أول ظهور رسمي ل منتخب مصر للناشئين في المونديال، وسط آمال كبيرة في تحقيق انطلاقة قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في البطولة.

قائمة منتخب مصر في مونديال الناشئين


اعتمد الجهاز الفني ل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس قائمة تضم مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث ضمت في حراسة المرمى عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

وفي الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، وفي خط الوسط عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري،
 


بينما يقود الهجوم حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب. كما ضمت قائمة الانتظار كلًا من عمار محمد السيد وسيف الجبالي.
 

منتخب مصر منتخب الناشئين أحمد الكاس مونديال الناشئين منتخب تاهيتي

