عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية
أنباء عن سيطرة الجيش السوداني على مدينة بارا في ولاية شمال كردفان
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2025 وطريقة الاستعلام
تجمع دبلوماسي رفيع في أنقرة لإعادة إعمار غزة واتهامات للاحتلال بخرق الاتفاق
الترويج لفرص الاستثمار بمصر أمام كبرى شركات البترول والتعدين الدولية
إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها
قرار عاجل بشأن صديقة ضحية الهرم بعد الاستماع لأقوالها
وزارة الصحة بغزة: مستشفيات القطاع استقبلت 10 شهداء خلال 24 ساعة
الصحة: إصابة 25 شخصا في انقلاب ميني باص تابع لوزارة الشباب والرياضة
شبكة أمريكية: افتتاح المتحف الكبير رسالة عالمية تؤكد استعادة مصر لريادتها
أول فرقة محجبات | المايسترو إيمان الجنيدي تكشف لـ “صدى البلد” كواليس مشاركتها كقائد أوركسترا المتحف الكبير
سموتريتش يثير الجدل: هل دبر نائب المدعي العسكري محاولة إنهاء حياته لإتلاف الأدلة؟
رياضة

الموعد والقناة الناقلة.. منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة تاهيتي بمونديال الناشئين

أحمد الكاس
أحمد الكاس
يسري غازي

يختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بقيادة المدير الفني أحمد الكاس تدريباته استعدادا لخوض مباراته الإفتتاحية أمام منتخب هايتي، والتي تنطلق غدًا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من الثالث حتى السابع والعشرين من نوفمبر 2025، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة على مستوى الفئات السنية حول العالم.

موعد مباراة مصر وهايتي والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام هايتي الثلاثاء 4 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب العاصمة القطرية الدوحة.

وتعد هذه المواجهة أول ظهور رسمي ل منتخب مصر للناشئين في المونديال، وسط آمال كبيرة في تحقيق انطلاقة قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في البطولة.

مشوار منتخب مصر في المجموعة الخامسة


يتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من هايتي وفنزويلا وإنجلترا وبعد مواجهة الافتتاح أمام هايتي، يلتقي الفراعنة مع فنزويلا في السابع من نوفمبر، ثم يختتمون مباريات الدور الأول بمواجهة قوية أمام إنجلترا في العاشر من الشهر نفسه.


قائمة منتخب مصر في مونديال الناشئين


اعتمد الجهاز الفني ل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس قائمة تضم مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث ضمت في حراسة المرمى عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

وفي الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، وفي خط الوسط عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري،

بينما يقود الهجوم حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب. كما ضمت قائمة الانتظار كلًا من عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

فوز ودي كبير قبل المونديال

دخل منتخب مصر أجواء البطولة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا وديًا عريضًا على منتخب قطر بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي ضمن الاستعدادات الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة لخوض المنافسات الرسمية بطولة تاريخية بعدد قياسي من المنتخبات.

منتخب مصر أحمد الكاس مونديال الناشئين منتخب تاهيتي منتخب الناشئين

سعر الذهب عيار 21

هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يفقد 560 جنيهًا من قيمته

الدكتور مصطفى مدبولي

تعديل وزاري جديد.. مصطفى بكري يعلن مفاجأة| فيديو

عمرو أديب

عمرو أديب يعلن انتهاء عمله الإعلامي: عملت كل حاجة في الشغلانة.. فيديو

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

شيكابالا

شيكابالا ينتقد تصرف الاهلي الأخير مع الزمالك: مينفعش نعمل كده

الدولار

وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

حالة الطقس

تنويه هام من الأرصاد عن استمرار الأمطار الرعدية على هذه المناطق

حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة

حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة بالصلاة.. الإفتاء تجيب

هل يجوز الصيام بدلا من الإطعام

هل يجوز الصيام بدلا من الإطعام حال العجز في تنفيذ كفارة اليمين.. المفتي يجيب

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر للطلاب الوافدين: كل علمٍ يوصل إلى معرفة الله وخشيته محمود في الإسلام

بالصور

نظام القيادة الذاتية من تسلا يدمر سيارة شرطة أمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجنازة ويشيع جثمان رئيس مركز ومدينة ديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هيونداي تكشف عن سيارتها الكهربائية ELEXIO بسعر عالمي مفاجئ

هيونداي elexio
هيونداي elexio
هيونداي elexio

كاديلاك سيليستيك تثير الجدل بزيادة سعر قياسية

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

أكاذيب إيدي كوهين عن الأهرامات

عالم مصريات ينسف أكاذيب إيدي كوهين عن أن الأهرامات صناعة يهودية

اسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي يعود لشيماء سعيد بمفاجأة في عيد ميلادها

الخطيب

الخطيب: مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التجارة البينية بين دول الكومسيك

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

