الموعد والقناة الناقلة.. منتخب مصر يختتم تدريباته لمواجهة تاهيتي بمونديال الناشئين

يختتم منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا بقيادة المدير الفني أحمد الكاس تدريباته استعدادا لخوض مباراته الإفتتاحية أمام منتخب هايتي، والتي تنطلق غدًا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من الثالث حتى السابع والعشرين من نوفمبر 2025، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة على مستوى الفئات السنية حول العالم.

موعد مباراة مصر وهايتي والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام هايتي الثلاثاء 4 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب العاصمة القطرية الدوحة.

وتعد هذه المواجهة أول ظهور رسمي ل منتخب مصر للناشئين في المونديال، وسط آمال كبيرة في تحقيق انطلاقة قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في البطولة.

مشوار منتخب مصر في المجموعة الخامسة



يتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة إلى جانب كل من هايتي وفنزويلا وإنجلترا وبعد مواجهة الافتتاح أمام هايتي، يلتقي الفراعنة مع فنزويلا في السابع من نوفمبر، ثم يختتمون مباريات الدور الأول بمواجهة قوية أمام إنجلترا في العاشر من الشهر نفسه.



قائمة منتخب مصر في مونديال الناشئين



اعتمد الجهاز الفني ل منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس قائمة تضم مجموعة من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية، حيث ضمت في حراسة المرمى عمر عبدالعزيز، عمرو عادل، محمد طارق.

وفي الدفاع حمزة الدجوي، نور أشرف، فارس فخري، أدهم فريد، مهند الشامي، ياسين حسام، وفي خط الوسط عمر كمال، عمر أبوطالب، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، أنس رشدي، إبراهيم النجعاوي، محمد صبيح، محمد البنداري،

بينما يقود الهجوم حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب. كما ضمت قائمة الانتظار كلًا من عمار محمد السيد وسيف الجبالي.

فوز ودي كبير قبل المونديال

دخل منتخب مصر أجواء البطولة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزًا وديًا عريضًا على منتخب قطر بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي ضمن الاستعدادات الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة لخوض المنافسات الرسمية بطولة تاريخية بعدد قياسي من المنتخبات.