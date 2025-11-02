قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يستقبل بعثة منتخب اليد المتوجه بفضية المونديال بالورود في المطار
محمد معيط: شريحة قرض مصر من صندوق النقد 2.4% مليار دولار
فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد
الزمالك يتفق مع حسن وليد قداح على العودة لمدة موسمين ونصف
سيراميكا كليوباترا يقلب الطاولة على بتروجت ويحقق الفوز بثنائية
أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة
عمره 3500 عام.. هولندا تعلن عزمها إعادة قطعة أثرية إلى مصر
حريق يلتهم شقة سكنية في مصر الجديدة والحماية المدنية تتدخل
جبروت إمرأة.. سيدة تقفز من الشرفة بعد ضبطها في أحضان الجار وتتهم زوجها بمحاولة التخلص منها
حريق يلتهم سيارة على محور حسب الله الكفراوي في المعادي
أحمد زايد: المتحف الكبير يعرض الحضارة المصرية ويقدم رسالة سلام للعالم
زيزو يهدر ركلة جزاء.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام المصري بالدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر لتنس الطاولة يشارك بـ14 لاعبًا ولاعبة في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بالقاهرة

أ ش أ

يستعد منتخب مصر لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر الجاري، داخل الصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم في اللعبة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، والتي تضم كلا من: عبدالعزيز درويش، عبدالرحمن بهجت، يوسف شريف، محمد عبد الإله، مروان عماد، محمود محمد، كريم شريف الزيني، عبد الله أحمد، نسرين سعيد، رحمة خالد، مريم عبد الفتاح، نور إسلام، فاطمة عبد الفتاح، وإسراء أحمد.

ويتكون الجهاز الفني والإداري للمنتخب من:حازم محمد مديرًا فنيًا، أحمد محمد وحسن محمد مدربين، إيمان جمال مدربة، وأحمد علي إداريًا، فيما يرأس البعثة الدكتورة فاطمة فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، ويشغل الدكتور مجدي محمد إسماعيل منصب طبيب المنتخب.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من دول عدة تمثل مختلف القارات، من بينها: مصر، هونج كونج، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، البرتغال، بلغاريا، الصين تايبيه، وماكاو.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور عدد من القيادات الرياضية يتقدمهم: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، بالإضافة الي رئيسة الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية واللواء أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة للعديد من رموز الرياضة والقيادات السياسية.

كما تتولى الدكتورة هويدا مندي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، مهام مدير البطولة.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تأكيدًا على ثقة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمنظمات الرياضية الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، التي أثبتت نجاحها في تنظيم العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس صورة مشرفة لمكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.

منتخب مصر لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية بطولة العالم مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

