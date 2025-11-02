منتخب مصر لتنس الطاولة يشارك بـ14 لاعبًا ولاعبة في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بالقاهرة

يستعد منتخب مصر لتنس الطاولة للإعاقات الذهنية للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 3 وحتى 7 نوفمبر الجاري، داخل الصالة رقم (2) بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي العالم في اللعبة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب قائمة اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة، والتي تضم كلا من: عبدالعزيز درويش، عبدالرحمن بهجت، يوسف شريف، محمد عبد الإله، مروان عماد، محمود محمد، كريم شريف الزيني، عبد الله أحمد، نسرين سعيد، رحمة خالد، مريم عبد الفتاح، نور إسلام، فاطمة عبد الفتاح، وإسراء أحمد.

ويتكون الجهاز الفني والإداري للمنتخب من:حازم محمد مديرًا فنيًا، أحمد محمد وحسن محمد مدربين، إيمان جمال مدربة، وأحمد علي إداريًا، فيما يرأس البعثة الدكتورة فاطمة فوزي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، ويشغل الدكتور مجدي محمد إسماعيل منصب طبيب المنتخب.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من دول عدة تمثل مختلف القارات، من بينها: مصر، هونج كونج، إيطاليا، تركيا، روسيا، فرنسا، البرتغال، بلغاريا، الصين تايبيه، وماكاو.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً، بحضور عدد من القيادات الرياضية يتقدمهم: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، المهندسة أمل مبدي رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، بالإضافة الي رئيسة الاتحاد الدولي للإعاقة الذهنية واللواء أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة للعديد من رموز الرياضة والقيادات السياسية.

كما تتولى الدكتورة هويدا مندي، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، مهام مدير البطولة.

وتأتي استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تأكيدًا على ثقة الاتحاد الدولي لتنس الطاولة والمنظمات الرياضية الدولية في القدرات التنظيمية المصرية، التي أثبتت نجاحها في تنظيم العديد من البطولات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس صورة مشرفة لمكانة مصر على الساحة الرياضية العالمية.