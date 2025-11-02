قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: مصر تقدم كل الدعم للشقيقة لبنان للخروج من محنتها
تنفيذ 2800 نشاط في 25 محافظة.. أبرز جهود وحدة السكان المركزية خلال شهر أكتوبر 2025
مدبولي ونظيره اللبناني يوقعان 15 مذكرة تفاهم واتفاقية مشتركة
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق قمرها التجسسي الخامس ضمن خطتها لتعزيز المراقبة العسكرية
النواب يوافق على فرض رسم 50 جنيها على التصديقات و20 دولارا على التأشيرات بالخارج
رئيس وزراء لبنان: علاقتنا مع مصر نتاج تاريخ طويل من التفاعل على مختلف الأصعدة
كيف شارك الأجانب المصريين احتفالهم بافتتاح المتحف المصري الكبير؟
مدبولي: مصر تعزز دعمها للبنان في إعادة الإعمار والاستقرار
مدبولي: ندين الإعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان
السيتي في مهمة جديدة أمام بورنموث لاستعادة توازنه في الدوري الإنجليزي
إنجاز طبي جديد بالدقهلية.. تشغيل جهاز متطور لعلاج اضطرابات القلب لأول مرة بمستشفيات الصحة
مدبولي: مصر ولبنان على طريق الشراكة الاقتصادية المتقدمة
أسامة حسن يشيد بـ منتخب مصر للناشئين لكرة اليد

باسنتي ناجي

وجه أسامة حسن نجم الزمالك السابق رسالة خاصة لـ لاعبي منتخب الناشئين لكرة اليد بعدما خسر البطولة أمام ألمانيا.

منتخب مصر للناشئين لكرة اليد 

وكتب أسامة حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"منتخب مصر لكوره اليد تاني العالم هارد لك عملتوا اللي عليكم".

بعثة منتخب الناشئين لكرة اليد تعود اليوم بعد إنجاز فضية المونديال

وتعود بعثة منتخب مصر للناشئين لكرة اليد مواليد 2008 إلى القاهرة مساء اليوم الأحد في تمام الثامنة مساءً، قادمة من المغرب بعد المشاركة التاريخية في بطولة العالم الأولى للناشئين، والتي توّج خلالها منتخبنا الوطني بالميدالية الفضية عقب أداء مشرف طوال البطولة.

وتغادر البعثة المغرب في الساعة الثانية ظهرًا في طريق عودتها إلى أرض الوطن، بعد أن خطف الفراعنة الصغار أنظار الجميع بمستواهم المميز وشجاعتهم داخل الملعب.

ونجح منتخبنا في تحقيق انتصارات كبيرة ومميزة على منتخبات البرازيل وأمريكا والمغرب، قبل أن يكتب واحدة من أروع صفحاته بالفوز على المنتخب الإسباني بطل أوروبا في الدور قبل النهائي، في مباراة تاريخية أكدت قوة الأجيال القادمة من كرة اليد المصرية.

ورغم خسارة المباراة النهائية بفارق هدف واحد فقط أمام ألمانيا بنتيجة 44-43، إلا أن المنتخب المصري كسب احترام العالم كله وأثبت أنه منتخب واعد يسير على خطى الأبطال، محققًا إنجازًا غير مسبوق في النسخة الأولى من البطولة.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بما حققه المنتخب من إنجاز عالمي، مؤكدًا فخره بأداء اللاعبين والجهاز الفني، ومعلنًا عن تنظيم استقبال رسمي واحتفالية تليق بما قدمه أبطال اليد الصغار، مشددًا على أن اتحاد كرة اليد المصري هو اتحاد البطولات والإنجازات الذي يواصل كتابة التاريخ للرياضة المصرية.

شيخ الأزهر

بتوجيهات من شيخ الأزهر.. بيت الزكاة يصرف إعانة شهر نوفمبر 2025 للمستحقين بجميع المحافظات

موفد وزارة الأوقاف يشارك في احتفال القنصلية المصرية بهامبورج بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير

موفد الأوقاف يشارك في احتفال القنصلية المصرية بهامبورج بافتتاح المتحف الكبير

عمرو دياب يرتدي مفتاح الحياة ويحيي المتحف المصري الكبير فى حفله بدبي

طعمه تحفة.. طريقة عمل البرجر المنزلي بنصف كيلو لحمة مفرومة بطريقة سهلة

فخامة في ضوء التاريخ.. أناقة فساتين وإطلالات دبلوماسية للحضور بحفل افتتاح المتحف الكبير

من فؤاد سركيس إلى مفتاح الحياة.. تفاصيل إطلالة سلمى أبو ضيف في افتتاح المتحف المصري

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

