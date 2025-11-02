قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسامة نبيه يحصل على راتب أكتوبر من اتحاد الكرة.. تفاصيل

يسري غازي

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، صرف راتب نصف شهر أكتوبر الماضي لصالح أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب، بعد رحيله عن شباب الفراعنة.

كان منتخب الشباب، بقيادة أسامة نبيه، ودع نهائيات كأس العالم للشباب في تشيلي من الدور الأول.

ووجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الشكر إلى أسامة نبيه عن تدريب منتخب الشباب.

وتقدم أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، إلى مجلس إدارة اتحاد الكرة، بتقرير فني عقب خروج المنتخب من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة من مرحلة المجموعات.

وجاءت أبرز النقاط التي تضمنها التقرير الذي قدمه أسامة نبيه، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، إلى اتحاد الكرة كالتالي:

عدم وجود قاعدة ناشئين قوية يمكن الاستعانة بها في معسكرات المنتخب.

قلة مشاركة لاعبي المنتخب مع أنديتهم خلال الموسم، ما أدى إلى تراجع مستواهم الفني والبدني، إذ اقتصرت مشاركتهم على معسكرات المنتخب فقط.

ضعف قاعدة اللاعبين المحترفين القادرين على الانضمام للمنتخب، إلى جانب أن بعض اللاعبين مزدوجي الجنسية الذين تمت متابعتهم لم يكونوا على المستوى المطلوب.

غياب المعسكرات القوية والمباريات الودية ذات المستوى العالي قبل البطولة، وهو ما أثّر سلبًا على استعداد المنتخب للمنافسة.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم أنفقت مبالغ مالية كبيرة لتنظيم معسكرات قوية وتوسيع قاعدة الاحتراف بين لاعبيها لاكتساب الخبرة قبل البطولة.

التأهل إلى كأس العالم يُعد إنجازًا لكرة القدم المصرية، خاصة أن آخر مشاركة للمنتخب كانت عام 2013 في تركيا.

وأكد التقرير الذي تقدم به أسامة نبيه، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، إلى اتحاد الكرة ضرورة تطوير منظومة الناشئين والاهتمام بإعداد جيلٍ جديدٍ من اللاعبين القادرين على المنافسة القارية والعالمية في المستقبل.

أسامة نبيه منتخب الشباب اتحاد الكرة مونديال الشباب هاني أبو ريدة

