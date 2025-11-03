كأس العالم للناشئين | اليابان تهزم المغرب.. تعادل السنغال وكرواتيا.. ومحاضر فنية للاعبي منتخب مصر

استهل منتخب المغرب تحت 17 عامًا مشواره في بطولة كأس العالم للناشئين 2025 بخسارة أمام نظيره الياباني بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الإثنين، على ملعب إسباير بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

شهد اللقاء أداءً متكافئًا في شوطه الأول، قبل أن يتمكن المنتخب الياباني من فرض تفوقه في النصف الثاني، حيث افتتح اللاعب تايجا ساقوتشي التسجيل في الدقيقة 57، قبل أن يضيف هيراشيما دياجو الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليؤمن الفوز لمنتخب بلاده ويمنحهم أول ثلاث نقاط في المجموعة.

تعادل السنغال وكرواتيا في افتتاح مشوارهما بالبطولة

انتهت مواجهة منتخبي السنغال وكرواتيا بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، المقامة في قطر، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، من بينهم منتخب مصر بقيادة المدرب أحمد الكاس.

جاءت المباراة متكافئة بين المنتخبين مع تبادل السيطرة دون تسجيل أي أهداف، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ويحصد كل منتخب أول نقطة لكل منهما.

وبتلك النتيجة، تساوى الفريقان مع كوستاريكا والإمارات، اللذان تعادلا أيضًا في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثالثة؛ لتظل المنافسة مفتوحة على بطاقات التأهل للدور التالي.

محاضرة فنية للاعبي منتخب مصر تحت 17 عاما قبل مواجهة هايتي



حرص أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، على إلقاء محاضرة للاعبي المنتخب اليوم الاثنين، قبل مواجهة هايتي في أولى مواجهات منتخبنا الوطني في دور المجموعات من بطولة كأس العالم.

وشرح الكاس في محاضرته للاعبين نقاط القوة والضعف لمنتخب هايتي، قبل لقاء الغد.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم للناشئين بمشاركة منتخب مصر خلال الفترة من الثالث حتى السابع والعشرين من نوفمبر 2025، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة المنافسة على مستوى الفئات السنية حول العالم.

موعد مباراة مصر وهايتي والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام هايتي الثلاثاء 4 نوفمبر، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، على أحد ملاعب العاصمة القطرية الدوحة.

وتعد هذه المواجهة أول ظهور رسمي ل منتخب مصر للناشئين في المونديال، وسط آمال كبيرة في تحقيق انطلاقة قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في البطولة.



