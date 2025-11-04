الغندور يثير الجدل : هتنفخ فيه إعلاميا هيفتكر نفسه مارادون

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور شاركة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور:اكبر غلط انك تعطي اي شخص اكبر من حجمه و كمان الوضع ينطبق علي لاعب الكرة هتقعد تنجم فيه و تنفخ فيه إعلاميا هيفتكر نفسه مارادونا او ميسي و احنا ما عندناش النوعية دي.

علي الجانب الاخر كشف الإعلامي خالد الغندور عن قيام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق منافسات بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات.

وأوضح الغندور أن المجلس رصد مكافآت خاصة واستثنائية للاعبين حال التتويج باللقب، في إطار دعم الإدارة للجهاز الفني واللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل أداء ممكن خلال البطولة.

وأشار إلى أن تلك المكافآت مرتبطة فقط بحصد لقب السوبر المصري، وليست مرتبطة بنتيجة مباراة نصف النهائي أمام بيراميدز المقررة بعد غدٍ الخميس.