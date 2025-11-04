خالد الغندور يثير الجدل بشأن زيزو

أثار الإعلامي خالد الغندور الجدل بشأن نجم الاهلي أحمد سيد زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد الغندور: عايز تعرف التحليل اسمع بعض الناس كانت بتقول ايه علي زيزو كلاعب لما كان في الزمالك.

وتابع: و شوف نفس الناس بتقول ايه دلوقتي علي زيزو و لعب زيزو و قدرات زيزو حتي بعد لما ضيع ضربة الجزاء تعرف علي طول ان ده مش تحليل ده حاجة ثانية خالص.

علي الجانب الاخر يستعد الأهلي لخوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي البطولة.

كان الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، قرر اصطحاب جميع اللاعبين المقيدين في القائمة للسفر إلى الإمارات بمن فيهم اللاعبون الذين يخضعون لبرامج علاجية وتأهيلية.