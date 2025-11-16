الصحة تنظم المؤتمر السنوي للتميز الصيدلي PharmNEX بمعهد ناصر

نظمت وزارة الصحة والسكان، فعاليات النسخة السابعة من المؤتمر السنوي للتميز الصيدلي PharmNEX، لمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وبإشراف الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

عقد مؤتمر PharmNEX 2025 تحت شعار “NEXT GEN – Discover Your Path in Pharmacy”، «اكتشف طريقك في الصيدلة» بما يعكس توجه الوزارة نحو دعم وتأهيل الأجيال الجديدة من الصيادلة، وإبراز دورهم المحوري في تطوير المنظومة الدوائية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية.

شهد المؤتمر حضورا مكثف من القيادات الصحية والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي، ومجال الصيدلة، وممثلي مقدمي خدمات الرعاية الصحية، إلى جانب مشاركة واسعة من شباب الصيادلة وطلاب كليات الصيدلة.

وتضمن برنامج المؤتمر مناقشة أحدث الممارسات الصيدلانية، وتطوير مهارات الصيدلي الإكلينيكي، واليقظة الدوائية، واقتصاديات الدواء، وإدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات الدوائية بالمؤسسات الصحية، إلى جانب تسليط الضوء على الابتكار ودعم صيدلة الجيل الجديد.

وأوضح الدكتور أحمد رزق نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن تنظيم مؤتمر PharmNEX يأتي في إطار حرص الأمانة على تعزيز الدور العلمي والمهني للصيادلة، وتوفير منصة سنوية للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات، بما يحقق رؤية الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية وتحسين كفاءة الكوادر الصيدلانية.

التزام المعهد بدعم الكفاءات الصيدلانية وتعزيز روح البحث

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود سعيد مدير عام معهد ناصر، التزام المعهد بدعم الكفاءات الصيدلانية وتعزيز روح البحث والتطوير، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر، أن الفعاليات شهدت تكريم عدد من الصيادلة المتميزين تقديرًا لجهودهم ودورهم الفعال في الارتقاء بالخدمات الدوائية المقدمة للمرضى.