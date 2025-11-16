قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل تعرض عمر خيرت لوعكة صحية مفاجئة
وزير النقل: الموانئ المصرية استقبلت 1.6 مليار طن بضائع خلال 10 سنوات
كامل الوزير: مصر أصبحت مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
وليد جمال الدين: ميناء شرق بورسعيد أول ميناء للحاويات بإفريقيا والثالث عالميا
النيابة تطالب من المحامين في قضية تصنيع المخدرات بعدم الخروج عن مسار القضية
مفتي الجمهورية يستقبل أمين رابطة الجامعات الإسلامية بالهند لتعزيز الشراكات الأكاديمية
بدر عبد العاطي: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل بنية النظام الدولي
هيئة قناة السويس: افتتاح أول مصنع للألواح الشمسية والخلايا بالعين السخنة الشهر المقبل
كيث سفندسن: نعتزم زيادة استثماراتنا في مصر خلال الفترة المقبلة
وزير العدل ومحافظ الوادي الجديد يفتتحان مقر هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية
وليد جمال الدين: توفير 136 ألف فرصة عمل وجذب استثمارات بقيمة 11.6 مليار دولار
البورصة تربح 34 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد
ديني

دخول قافلة بيت الزكاة الـ12 إلى أهالينا في غزة لإنقاذهم من البرد القارص

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
إيمان طلعت

بتوجيه من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتزامنًا مع موجة البرد القارص التي تضرب قطاع غزة، دخلت فجر اليوم الأحد، القافلة الإغاثية الثانية عشر لبيت الزكاة والصدقات، عبر معبر رفح البري على الحدود المصرية-الفلسطينية؛ تحمل على متنها عشرات الآلاف من الخيام المجهزة تمهيدًا لتوزيعها على أشقائنا الفلسطينيين الذين دمر الاحتلال بيوتهم ومدنهم وباتوا ينامون في الشوارع بلا مأوى.

وذلك دعمًا لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر واستكمالًا للجسر الإغاثي الذي أطلقه «بيت الزكاة والصدقات». 

أوضح بيان صادر عن «بيت الزكاة والصدقات» اليوم الأحد 16 من نوفمبر 2025م، أن القافلة الإغاثية الثانية عشر، تضمنت كميات كبيرة من المواد الغذائية، والمياه النقية، والمستلزمات الطبية والمعيشية، إلى جانب ألبان الأطفال، والحفاضات، والأدوية، ومستلزمات العناية الصحية، وذلك في إطار الاستجابة العاجلة لأشقائنا في قطاع غزة لمساعدتهم على مواجهة موجة البرد القارص التي تضرب القطاع حاليًا.

يأتي إطلاق القافلة الثانية عشر لبيت الزكاة والصدقات ضمن الحملة العالمية لنصرة أهل غزة «أغيثوا غزة»، والتي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر تحت شعار «جاهدوا بأموالكم.. وانصروا فلسطين»، والتي شارك في تجهيزها أكثر من 85 دولة حول العالم.

أكد «بيت الزكاة والصدقات» على استمراره في تسيير القوافل الإغاثية لأهلنا في قطاع غزة، وذلك في إطار حرصه على بذل كافة الجهود لنصرة ودعم أهلنا في قطاع غزة والتخفيف من آثار العدوان الصهيوني الغاشم من خلال توفير الخيام المجهزة والمواد الغذائية والمياه النقية والمستلزمات الطبية والعلاجية لتخفيف معاناتهم.

شيخ الأزهر بيت الزكاة والصدقات غزة دخول قافلة بيت الزكاة والصدقات ال12 لغزة

