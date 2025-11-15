وزير الصحة يعلن توصيات النسخة الثالثة لمؤتمر السكان والصحة والتنمية البشرية

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم السبت، توصيات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، بثلاثة محاور مهمة؛ لضمان الاستدامة والنمو، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن المحور الأول، هو السكان والتنمية البشرية عن طريق دمج الرؤية التنموية في ملف السكان بمنظور شامل يشمل التمكين الاقتصادي والاجتماعي، تحقيق معدل إنجاب كلي 2.1 بحلول 2027 عبر خطة سكانية موحدة ونهج "مسار الحياة" من الألف يوم الذهبية، القضاء على الاحتياجات غير الملباة والحمل غير المخطط، بتوفير وسائل تنظيم أسرة طويلة المفعول ومبدأ "لا للفرص الضائعة".. إضافة إلى تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا؛ برفع مساهمتها في سوق العمل عبر تشريعات، ريادة أعمال، وحضانات مجتمعية، رقمنة البيانات السكانية وتحويل المناطق الحمراء إلى خضراء عبر منصة رقمية موحدة وذكاء اصطناعي.

وأضاف البيان أن المحور الثاني، هو الخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في الرعاية الأولية؛ بتحويل الوحدات إلى مراكز متكاملة وتطبيق "الصحة الواحدة" و"مسار الحياة" تخفيض الولادات القيصرية غير المبررة ووفيات (الأمهات/المواليد) عبر استراتيجية الولادة الطبيعية، حوكمة القطاع الخاص، ومراكز تميز صديقة الأم والطفل.. إضافة إلى استدامة فحص الأمراض غير السارية، حملات تغذية ومكافحة تدخين، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتوزيع الخدمات في المناطق النائية وربط قواعد البيانات، تمويل صحي مستدام عبر شراكات عام-خاص، تأمين شامل، وضرائب على التبغ/المواد الضارة، تشغيل تجريبي فوري لمنصة "مصر للسياحة العلاجية" مع معايير اعتماد ومركز اتصال متعدد اللغات.. إصدار قانون تنظيم الصحة الرقمية.

تعزيز التعليم والتدريب مدى الحياة

وأشار إلى أن المحور الثالث، هو التنمية البشرية عن طريق تعزيز التعليم والتدريب مدى الحياة بتوسيع التعليم الفني، إنشاء معاهد، وإدماج مهارات الذكاء الاصطناعي.. تمكين الشباب والنساء عبر برامج قيادة، ريادة أعمال، تصحيح الأدوار الجندرية، وإشراك الشباب في السياسات، حماية اجتماعية شاملة تشمل العاملين غير الرسميين، مرتبطة بالتأمين الصحي/التعليم، ودعم الانتقال إلى العمل الرسمي، إضافة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف عبر منصات (إقليمية/دولية) لتبادل خبرات في الذكاء الاصطناعي، "الصحة الواحدة" والحماية الاجتماعية.



وتابع البيان بأن وزير الصحة والسكان للتنمية البشرية، أكد - في كلمة له - أن السكان ليسوا عبئا، بل هم رأس المال البشري، وأن الصحة ليست رفاهية، بل هي استثمار في مستقبل الأمم، وأن التنمية البشرية ليست خيارًا، بل هي الطريق الوحيد لتحقيق الاستدامة، معلنًا موعد انطلاق فعاليات النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي، خلال الفترة من 27 لـ 29 سبتمبر 2026.



يُذكر أن هذا المؤتمر، بدأ فعالياته بإعلان الدولة المصرية، خالية رسميًا من مرض التركوما كمشكلة صحية عامة، وتُعد شهادة جديدة من منظمة الصحة العالمية، تُضاف لنجاحات منظومة الصحة المصرية، بعد شهاداتها السابقة بخلو مصر من مرض شلل الأطفال بعام 2006، والمرتبة الذهبية بإكمال مصر- كأول دولة على مستوى العالم- مسار القضاء على فيرس سي وخلو مصر من الحصبة.