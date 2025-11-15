قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جامعة الأزهر ووزارة الصحة توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الرعاية الصحية والتنمية البشرية

توقيع بروتوكول تعاون
أ ش أ

شهد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر والوزارة، يهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية مشتركة لتعزيز مهارات الولادة الطبيعية، ووسائل تنظيم الأسرة الآمنة، والمشورة الأسرية، والصحة الإنجابية، مع دعم مبادرة الحضانات الصديقة للأم والطفل والتشجيع على الرضاعة الطبيعية. 


جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، والتي يقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت شعار "تمكين الأفراد تعزيز التقدم إتاحة الفرص".. وقام بالتوقيع الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور محمود رشاد أستاذ طب الأطفال بكلية الطب للبنين بالقاهرة ورئيس جمعية أصدقاء "لبن الأم" المصرية. 


وقال الدكتور محمود صديق، في بيان لجامعة الأزهر، "إن توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الصحة جاء دعمًا لجهود الدولة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، كما أن مؤسسة الأزهر الشريف جامع وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة، لا تدخر وسعًا في رعاية ودعم جميع المبادرات الرئاسية التي تهدف لبناء الإنسان المصري في الجمهورية الجديدة، والاهتمام به في جميع المجالات صحيًّا وعلميًّا وثقافيًّا ورياضيًّا". 


كما بتضمن البروتوكول مقترح تطوير مناهج التعليم الطبي في الصحة العامة، والنساء والتوليد، وطب الأطفال؛ دعمًا للمبادرة الرئاسية "الـ1000 يوم الذهبية" وتقييم النمو العصبي والصحة الإنجابية.. وشمل تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعيادات الجامعة وتغطيتها تغطية شاملة، وتعزيز الولادة الطبيعية، وتقليل القيصرية غير المبررة عبر أدوات؛ مثل: البارتوجرام، وتطبيقات روبسون.

 رفع الوعي الصحي للأسرة

ويهدف البروتوكول إلى رفع الوعي الصحي للأسرة وتدريب العاملين في التشخيص والعناية بصحة الأم والطفل لتحسين جودة الحياة والصحة العامة للمرأة والطفل، وكذا تعزيز التعاون لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية لتنمية الأسرة وخفض معدلات الولادات القيصرية، وتشجيع الرضاعة الطبيعية؛ إيمانًا من الطرفين بأهمية تطوير الخدمات الصحية، وحرصًا على تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاستراتيجية القومية للسكان 2030، وتنمية الموارد البشرية والاهتمام بصحة الأسرة المصرية، وخفض وفيات حديثي الولادة، ورفع معدلات الرضاعة الطبيعية، وتحقيق المباعدة بين الحمل المتعاقب من ثلاث إلى خمس سنوات.

جامعة الأزهر وزارة الصحة الصحة الإنجابية

فوائد تناول الباذنجان بانتظام
الأمراض الخطيرة المرتبطة بالإفراط في تناول الطعام
أعراض يسببها الإفراط في تناول الشاي الأخضر
أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
