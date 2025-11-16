قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

الملائكة تدعو لك.. عالم وزارة الأوقاف: 3 مكتسبات ربانية بعد زيارة المريض

زيارة المريض
زيارة المريض
أحمد سعيد

كشف الدكتور أسامة فخري الجندي، أحد علماء وزارة الأوقاف، عن حكم زيارة المريض وآدابها، موضحًا أنها ليست مجرد مجاملة اجتماعية، بل هي عبادة امتثالاً لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الدكتور أسامة فخري الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني"، مؤكّدًا أن زيارة المريض تحقق أثرًا عظيمًا، إذ يرافقها صلوات الملائكة ودعاؤهم واستغفارهم للزائر طوال اليوم أو الليل بحسب توقيت الزيارة.

آداب زيارة المريض

وأوضح الدكتور أسامة فخري الجندي أن زيارة المريض يجب أن تراعي حالة المريض النفسية، وألا تتسبب في زيادة توتره أو ألمه.

 وأشار الدكتور أسامة فخري الجندي إلى أن من آداب الزيارة عدم إطالة الجلوس، والحرص على إدخال السرور على قلب المريض، والدعاء له، وعدم سرد قصص مزعجة أو مقارنات مع مرضى آخرين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تتحول عند التزام آدابها إلى فن من فنون التعامل وجسر من المحبة بين القلوب.

وأكد الدكتور أسامة الجندي أن زيارة المريض تعد حقًا واجبًا على المسلم تجاه أخيه المسلم، مستشهداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فاجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع"، مشددًا على أن الزائر يجب أن يخفف عن المريض شعوره بالمرض ويذكره بالصبر، إذ قد يكون التفاؤل والسرور سببًا في تحسّن حالته الصحية.

كما لفت إلى أن الزيارة ليست مقتصرة على المريض فقط، بل تشمل كل أشكال الزيارات العامة، مشددًا على ضرورة احترام حرمة البيت وأهله، والتحدث بالكلمة الطيبة، وعدم الانشغال بالقيل والقال أو الغيبة أو النميمة، لأن هذه الأفعال قد تضر بالبيوت وتهدم الحقوق، وقد يكون لها أثر سلبي على النفوس وحتى المجتمع، مشددًا أن الإساءة بالكلام في الزيارة لا تتوافق مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

