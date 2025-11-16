قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مافيش منها اتنين.. رامي صبري: شيرين واحدة من الفنانات الكبار وصوت مصري عظيم
نيجيريا تخسر.. الكونغو الديمقراطية تتأهل لملحق كأس العالم 2026
خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي
رابط الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة نوفمبر 2025
مصرع شخصين وإصابة اثنين في تصادم ميكروباص وتوكتوك بالبحيرة
النرويج تكتسح إيطاليا برباعية في تصفيات كأس العالم وتضمن التأهل مباشرة
ترامب يحضر حفل زفاف وسط ذهول العروسين.. ويعلق: هذان زوجان وسيمان
زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
محمد صلاح: لما لعبت في أوروبا قلت هعمل حاجة ماحدش عملها.. فيديو
أحمد سعد بعد الحادث: حب الناس أكبر نعمة وماكنتش متخيله
ثنائي بيراميدز يتنافسان على جائزة الأفضل في إفريقيا
محمد صلاح: مديون بحياتي كلها لوالدي لأنه الوحيد اللي صدق فيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يكشف أسرار دقة الوصف القرآني في دورة الماء وتصريف الرياح

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر
أحمد سعيد

عقد الجامع الأزهر اليوم الأحد، ملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني الأسبوعي تحت عنوان: "مظاهر الإعجاز في حديث القرآن عن السحاب" وذلك بحضور كل من د. عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق، ود. مصطفى إبراهيم، الأستاذ بكلية العلوم بجامعة الأزهر، وأدر الملتقى الإعلامي أبو بكر عبد المعطي.

ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يكشف أسرار دقة الوصف القرآني

في بداية الملتقى، أشار الدكتور عبد الفتاح العواري، إلى أن قدرة الله تتجلى في النظام الكوني الدقيق، ومن أبرز مظاهره دورة الماء، حيث ترسل الرياح لواقح تحمل الأبخرة وتنظم تكاثفها لإنشاء السحب.

وبيّن أن هذه العملية هي في حقيقتها إعادة للحياة، مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ النُّشُورُ﴾، وأضاف أن مشهد المطر يسبقه مشهد البرق والرعد الذي يجمع بين الخوف والطمع، ويصاحب ظهور السحاب الثقال المليئة بالخير والرحمة، كما في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ﴾.

وأوضح أن سوق السحاب يتم عبر حركة الرياح، التي تؤدي إلى انعقاد السحب في جو السماء، كما أن المطر الذي يتنزل من هذه السحب لترتوي به الأرض والإنسان والحيوان، هو ماء عذب فرات. وأشار إلى وجه الإعجاز في هذه العملية، حيث إن المياه التي تبخرت وصعدت كانت مياهاً مالحة، لكن حينما أنزلها الله تبارك وتعالى إلى مخلوقاته، أنزلها عذباً سائغاً، مستدلاً بقوله تعالى: ﴿أفَرَأَيْتُمُ الماء الذي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ المزن أَمْ نَحْنُ المنزلون لَوْ نشاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجاً فَلَوْلاَ تَشْكُرُون﴾، وهذا دليل على قدرة الله.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى محمود على دقة عملية تكوين المطر، وأوضح أن العملية تبدأ بصعود بخار الماء إلى الأعلى، ثم يتكون السحاب بعد ذلك، إلى أن حركة هذا السحاب تتم بقدرة إلهية من خلال "تصريف الرياح"، مبيناً أن الرياح في الكرة الأرضية مختلفة الأنواع (شرقية، وغربية، وقطبية)، وهذه الحركة ينتج عنها عملية سوق السحاب. 

واستدل على أن القرآن الكريم تحدث عن حركة الرياح من أسفل إلى أعلى، واصفاً إياها بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا﴾، ولم يقتصر الوصف القرآني على حركة الرفع، بل تناول كذلك الحركة الأخرى للرياح وهي الحركة الأفقية، التي تدفع السحاب في طبقات الجو الواسعة، مشيراً إلى قوله تعالى في وصف انتشار السحاب: ﴿وَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ﴾، وهذه الحركات المعقدة للرياح تعمل بتناغم بديع لإنشاء السحب، سواء كانت السحب الثقيلة الممطرة أو السحاب الخفيف المنتشر في السماء.

وبين فضيلته أن القرآن الكريم لم يذكر كلمة "مطر" لوصف نزول الماء الذي يحمل من السماء في أي من آياته، ولكن، وصف نزول الماء بأنه ينزل "ماء" كقوله تعالى: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ أو بأنه ينزل "الغيث"، وهي الكلمة التي تحمل دلالة الإغاثة والمنفعة عند الحاجة، أما كلمة "مطر"، فقد خصصت في الاستخدام القرآني لوصف العذاب كما في قوله تعالى: ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرَ السَّوْءِ﴾ وهذا التفريق الدقيق في الألفاظ يعكس الإعجاز البياني للقرآن الكريم في التعبير عن دلالات الخير والرحمة مقابل العذاب والعقوبة.

يذكر أن ملتقى "التفسير ووجوه الإعجاز القرآني يعقد الأحد من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى إلى إبراز المعاني والأسرار العلمية الموجودة في القرآن الكريم، ويستضيف نخبة من العلماء والمتخصصين.

الجامع الأزهر الأزهر ملتقى التفسير ملتقى التفسير بالجامع الأزهر الإعجاز القرآني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب

Ai لتشويه سمعتي.. أميرة الذهب ترد على تداول فيديو غير لائق لها مع خليجي

أرشيفية

إحالة مسئول بالتمريض هـ تك عرض مريضة في مستشفي عين شمس.. خاص

وزيرة التضامن

قبطيتان تفوزان بعمرة.. ماذا فعلت وزيرة التضامن معهما؟

أسعار الذهب

تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. انخفاض مفاجئ في عيار 21 الآن

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

أرشيفية

منع مسئول وآخرين من السفر والتحفظ على أموالهم لسرقة آثار متحف الحضارة

أسعار البيض- صورة أرشيفية

انخفاض حاد.. سعر طبق البيض يقترب من هذا المستوى وسط تحذيرات من خسائر للمربين

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

كيفية إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

ترشيحاتنا

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

بالصور

زواج بدون احتفال.. فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف
فنانات دخلن القفص الذهبي بدون إقامة حفل زفاف

كيا تكشف ملامح السيارة تيلورايد 2027 الجديدة كليا

كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027
كيا تيلورايد 2027

بي واي دي تسير بخطى متسارعة لبناء أكبر مجمع لإنتاج السيارات الكهربائية

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

مخرج فيلم "قمع" مارك أيمن: فكرة العمل جاءت نابعة من تجربة شخصية

المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن
المخرج مارك أيمن

فيديو

أميرة الذهب والخليجي

فيديو أميرة الذهب والخليجي .. رد عاجل منها بعد تصدره التريند

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف حقيقة اختطاف شخص من أمام منزله بالتجمع

علاقة حسام حبيب وشيراز

شافني واختارني عشان قدراتي.. شيراز توضح طبيعة علاقتها بحسام حبيب

هنا شيحة

هنا شيحة: فيلم شكوى 713317 بيقدم كوميديا سوداء.. وسعيدة بدعم أولادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد