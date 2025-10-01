مستشار الرئيس ومحافظ القاهرة يناقشان جهود تطوير القاهرة التراثية

عقدت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة المستشار اللواء "خالد فودة" مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية وحضور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والمهندس محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وأعضاء اللجنة القومية للقاهرة التراثية اجتماعا لعرض إنجازات الجهاز على اللجنة ومناقشة مشروعات التطوير التي تمت في القاهرة الخديوية.

كما ناقشت اللجنة مجموعة من المشروعات الجديدة التي بدأت بالقاهرة التاريخية في منطقة خان الخليلي والقاهرة الخديوية متمثلة في مشروع التطوير الذي يتم في منطقة رمسيس وكوبري الليمون وجهود المحافظة في نقل الباعة الجائلين وإزالة المواقف العشوائية.

وشملت المناقشات جهود تطوير حديقة الأزبكية والمنطقة المحيطة بها، وتطوير نادي السلاح ومنطقة الموسكي وأهم العقارات التراثية بها كعمارة تيرينج والتي لها تاريخ تراثي متميز.

كما تطرقت إلى مشروع التطوير بمنطقة البورصة بشارع الشريفين وممر الألفي والقاضي الفاضل، لرفع كفاءتهم وإعادة استغلالهم في الأنشطة الثقافية، لضمان استدامة الحفاظ على ما تم بها من أعمال.