الفتح السعودي يكشف حقيقة اقتراب جوميز من تدريب الأهلي

كشف محمد الضيف، المتحدث الإعلامي باسم نادي الفتح السعودي، حقيقة اقتراب مدرب الفريق جوزيه جوميز، من تدريب الأهلي.

كانت تقارير صحفية، أكدت أن الفتح يفكر في إقالة جوزيه جوميز من تدريب الفريق بسبب تراجع النتائج، وسط اهتمام الأهلي بالتعاقد معه.

وقال الضيف لصحيفة “اليوم السعودية” :"ما تردد بشأن اقتراب رحيل جوميز عن تدريب الفتح غير صحيح".

وأضاف: "جوميز مستمر في منصبه بشكل طبيعي، ولا يوجد أي نية لإقالته خلال الوقت الحالي".

يذكر أن الأهلي أعلن الشهر الماضي إقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الفريق، وعين عماد النحاس مدربًا مؤقتًا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينا على الزمالك بهدفين مقابل هدف، الإثنين الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

